Declaraciones Virales de Violeta Isfel sobre Adrián Marcelo

Violeta Isfel, una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana, se ha visto nuevamente en el centro de atención, luego de hacer unas declaraciones que se hicieron virales en redes sociales.

En esta ocasión, la actriz expresó su desagrado hacia Adrián Marcelo, exparticipante de "La casa de los famosos", pues reveló que durante su encuentro que tuvo con el comediante, durante una aparición en el programa "SNSerio" le dejó una mala impresión.

Estas declaraciones las dio durante una entrevista en la que la actriz, famosa por su papel de Antonella Rincón en la serie juvenil "Atrévete a soñar", fue cuestionada por varios medios de comunicación sobre las críticas que Adrián Marcelo había vertido sobre la obra de teatro "La Señora Presidenta", en la que participaron varios exconcursantes de "La casa de los famosos". Ante las preguntas de los medios, Violeta no dudó en compartir su experiencia personal con Marcelo, afirmando que nunca fue seguidora de su trabajo.

Aunque la también cantante no entró en detalles específicos sobre el episodio en el que coincidió con el regiomontano, sí dejó en claro que la experiencia en el programa de televisión no fue grata para ella, pues explicó que la entrevista que le hizo en aquella ocasión se desarrolló en un tono incómodo, y que los conductores, particularmente Marcelo, no la trataron de manera adecuada, lo que la hizo sentir un poco incómoda.

"Yo no sabía quién era él, para mí eran conductores de un programa y que me sentí muy incómoda y que no estuvo padre la entrevista", dijo.

Esta afirmación dejó entrever que la situación vivida en ese programa, el cual era transmitido en el canal 6, la había dejado con un mal sabor de boca, pues aunque la entrevista ocurrió hace varios años, la impresión que le quedó de la situación era tan negativa que aún la recordaba con claridad.

"Fue hace tantos años, y lo tenía tan desdibujado, ni siquiera sabía que se llamaba así, y me trataron tan raro que para mí fue como: 'Todo es en serio' me trató extraño, fue incómodo, no regresaré", reveló.

En esa ocasión, la actriz había sido invitada al programa para hablar sobre cómo había enfrentado la pandemia por Covid-19, así como sobre su nuevo emprendimiento de hamburguesas. La conversación parecía ir en una dirección normal, sin embargo, el tono de los conductores cambió repentinamente. Adrián Marcelo y Kike Mayagoitia comenzaron a hacer comentarios irreverentes y con albures hacia la actriz, lo que causó que Violeta se sintiera aún más incómoda.