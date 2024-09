ViX explica cortes en "La casa de los famosos" luego de quejas

ViX, la plataforma de streaming donde se transmite "La casa de los famosos México", está dejando insatisfechos a algunos fanáticos del reality show.

A través de redes sociales, los seguidores han denunciado constantes cortes de señal durante la transmisión, a pesar de que la publicidad del programa asegura estar en vivo las 24 horas sin censura.

Varios internautas han señalado en la plataforma X que estos cortes supuestamente ocurren, cuando hay discusiones intensas entre los participantes o cuando tocan temas polémicos, momento en el que las cámaras cambian de enfoque, lo que ha llevado a algunos usuarios a sugerir que contactarán a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por "promoción fraudulenta".

"@Profeco Qué casualidad que cuando hay pláticas que no les convienen se quitan y censuran más de una hora. Y así todo el día, siempre hay censura. Entonces si hay censura y su publicidad es engañosa. ¿Qué procede @Profeco? Estoy pagando un servicio y no cumple.", "Siempre que hablan de complot o sucede algo como anoche, quitan las cámaras y luego en las galas salen ciertas imágenes que ustedes bloquean", "Mira qué casualidad", "@Profeco, ojo ahí.", "¡Déjense de tarugadas! @Profeco, confirmamos que @ViX da publicidad engañosa. ¡Queremos sanción!" y "@Profeco, yo también quiero exigir lo que pagué y me prometieron!", son algunos de los comentarios que se leen.

Ante la serie de quejas, ViX respondió a los usuarios explicando que estos cortes son parte de los ajustes técnicos necesarios para ofrecer una transmisión de calidad y que no se trata de censura, como se especula. "¡Hola! Los ajustes técnicos incluyen tareas como la calibración de cámaras, la sincronización del audio y la verificación de la calidad de la señal. Son esenciales para que el programa en vivo se vea y escuche de la mejor manera posible. Gracias por tu comprensión a #LCDLFMX", dice la respuesta.

No obstante, las declaraciones no resolvieron la incomodidad de los fanáticos, quienes recordaron que durante la primera temporada no ocurría esta situación e insisten en que se trata de un control del contenido. "No creo que los ajustes técnicos como calibración de cámaras y sincronización de audio se hagan al mismo tiempo en todas las cámaras de la casa. Publicidad engañosa.", "Ya no voy a renovar mi plan ViX. Esto ya se salió de control, las cámaras justo en lo más interesante se van y quitan la señal. Dice cuarto mar, ponen tierra; dice cuarto tierra, en fin, es una falta de respeto al público.", "No creo, desde que terminó la gala, las cámaras las quitaron más de 4 veces.", "Todo estaba funcionando perfecto, las cámaras, el audio, todo; no hay excusas para la censura y el incumplimiento.", "Si tienen que calibrar y hacer ajustes técnicos, entonces no digan que están al aire 24/7 porque eso es mentira." y "Ah, casualmente los "ajustes" técnicos son cuando están diciendo cosas que incomodan a la producción. ¿Van a solapar el acoso, la violencia y las amenazas de AM? ¡Se acaba el programa!", son algunas otras opiniones.

Hasta este martes, Vix no ha dado más respuestas ni ha tomado acciones al respecto.