Vocalista de Los Recoditos es denunciado por su esposa

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).-

, vocalista de

, se convirtió en tendencia en redes sociales tras lade su esposa, Fernanda Redondo, quien lo acusó de, psicológico y emocional.La polémica surgió a partir de un video publicado en TikTok, donde se pueden ver lesiones en el rostro de la mujer mientras González aparece a su lado dentro de un vehículo. En la grabación, Fernanda pide: "Amiga, guárdame este video, por favor. Mira como me tiene. Él, él".Asimismo, en un, Fernanda denunció que tras 12 años de matrimonio, ha sufridoy maltrato que la llevaron a recibir atención psiquiátrica."Actualmente soydebido a todas las, entre otras cosas que no puedo hablar por aquí [...] me he llegado a encontrar en un punto".Además, relató que fuey herida con un cuchillo durante una, asegurando que su esposo intentay que incluso personal de su empresa habría acudido para defenderlo."Me somete para que yo no pueda decir nada. Me quita mi teléfono [...] quiero hacerlo responsable por si algo me llega a pasar".-----¿Quién eses un cantante mexicano reconocido como vocalista de la banda, una de las agrupaciones más influyentes en la música, originaria de Mazatlán, Sinaloa.Se unió al grupo alrededor dey debutó con el sencillo "Perfecta",rápidamente dentro de la banda.Desde su incorporación, ha participado en, interpretando éxitos como "En Como Inducido", "De esta me levanto", "Se pronostican borracheras" y "Mi lugar seguro", entre otros.En varias ocasiones ha estado en el ojo público, como cuando fuepor unmientras grababa un video en el, situación que el propio González compartió con humor en sus redes sociales.Estácon, madre de, uno de ellos del vocalista.Mantiene una activa presencia en, donde comparte su día a día y susconfrente a