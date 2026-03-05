logo pulso
GP Australia 2026: Horario y dónde ver la carrera de F1

¡La espera terminó!

Por El Universal

Marzo 05, 2026 11:41 a.m.
A
GP Australia 2026: Horario y dónde ver la carrera de F1

¡La espera terminó! Después de un año de ausencia, Sergio Pérez regresa a la Fórmula 1 y esta vez lo hace como piloto de Cadillac, equipo que hace su debut en el Gran Premio de Australia 2026.
La escudería estadounidense se declara lista para vivir su primer fin de semana en la categoría reina del automovilismo, teniendo a "Checo" y Valtteri Bottas como sus estrellas detrás del volante.
El circuito de Albert Park será testigo del histórico debut detrás Cadillac y también de la nueva era de Fórmula 1, en la que los coches ya son 50 por ciento híbridos, más pequeños y en donde ya no existe el DRS.
Con toda la ilusión del pueblo mexicano, "Checo" Pérez buscará volver por la puerta grande a la máxima categoría del deporte motor.
Aquí te dejamos los horarios, canales y días para seguir de cerca la actividad del piloto tapatío en su regreso a la parrilla.
- Canales para ver EN VIVO a Checo Pérez
Debido a la diferencia horaria entre México y Australia, se "recorre" este fin de semana, por lo que aquí en la República Mexicana las acciones comienzan el jueves 5 de marzo y terminan el sábado 7.
Práctica 1 / Jueves 5 de marzo / 19:30 horas / Sky Sports, F1TV e Izzi
Práctica 2 / Jueves 5 de marzo / 23:00 horas / Sky Sports, F1TV e Izzi
Práctica 3/ Viernes 5 de marzo / 19:30 horas / Sky Sports, F1TV e Izzi
Clasificación/ viernes 6 de marzo / 23:00 horas / Sky Sports, F1TV e Izzi
Carrera / Sábado 7 de marzo / 22:00 horas / Sky Sports, F1TV e Izzi.


¡La espera terminó!

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 16 y 25 años

Los Cañoneros buscan hacerse fuertes en El Encanto, mientras La Fiera llega con dos triunfos consecutivos

Equipo femenil Sub-12 recauda fondos para competir en la Dana Cup de Dinamarca y la Gothia Cup de Suecia en 2026