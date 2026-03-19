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VUELVE A LOS CINES EN CONCIERTO

AL CUMPLIRSE 20 AÑOS DE SU MUERTE, LA CANTANTE REGRESA A LA PANTALLA GRANDE DE ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA EL 25 DE MARZO CON UNA VERSIÓN REMASTERIZADA DE LA PRODUCCIÓN LANZADA EN 1991 ´EL CONCIERTO... EN VIVO´

Por EFE

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
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VUELVE A LOS CINES EN CONCIERTO

MADRID.- Con motivo del aniversario de su fallecimiento, del que se cumplen ya dos décadas, Rocío Dúrcal volverá en concierto a cines de España y Latinoamérica el 25 de marzo con el estreno de una versión remasterizada de la producción lanzada en 1991 ´El concierto... En vivo´.

Será en imagen 4K y sonido 5.1, indicó en una nota de prensa Sony Music, entidad que gestiona su legado musical, y permitirá revivir la primera actuación de la llamada "reina de las rancheras" o "la española más mexicana" en el Auditorio Nacional de México, en la que cantó algunos de sus mayores éxitos, como ´La gata bajo la lluvia´ o ´Amor eterno´, y con la colaboración de grandes figuras como Juan Gabriel y Enrique Guzmán.

"No se nos ocurre mejor manera de rendirle homenaje, ahora que se cumplen 20 años de su partida, que invitando a los fans a revivir este concierto único en la gran pantalla, con un audio y vídeo mejorados, y poder cantar todos sus grandes éxitos junto a ella", señalaron las hijas de la artista, Shaila y Carmen, en declaraciones recogidas por la oficina de prensa.

Distinguida con el Latin Grammy a la Excelencia Musical, Rocío Dúrcal cuenta aún a día de hoy con más de 9,7 millones de oyentes mensuales en Spotify gracias a un legado de más de 20 álbumes, de los cuales vendió más de 40 millones de discos, además de participar en más de 20 películas.

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El homenaje llega de la mano de Sony Music Vision y Cinépolis y las entradas ya se encuentran a la venta.

Cinépolis, fundada en 1971 en la ciudad mexicana de Morelia, está presente en 18 países de América, Europa y Asia, donde tiene 896 complejos cinematográficos y opera 6.882 salas de cine 100 % digitales.

En México el concierto podrá en verse en más de 200 salas, que se suman a las que lo exhibirán en Colombia (6), Panamá (6), Guatemala (5), Costa Rica (4), El Salvador (2), Honduras (2) y Chile (1), según los datos facilitados por la distribuidora.

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