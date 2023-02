Warner demanda a Paramount por acuerdo sobre "South Park"

NUEVA YORK (AP) — Warner Bros. Discovery Inc. demandó a Paramount Global, alegando que su competidor difundió nuevos episodios de la popular serie de dibujos animados "South Park" a pesar de que Warner pagó para tener los derechos exclusivos.



Warner dice que firmó un contrato en 2019 por el que erogó más de 500 millones de dólares por los derechos de los episodios existentes y los nuevos del irreverente programa, según una demanda interpuesta el viernes ante la Corte Suprema del estado de Nueva York.

HBO Max, la plataforma de streaming de Warner, iba a recibir los primeros episodios de una nueva temporada de "South Park" en 2020. Pero la compañía recibió un aviso de que la pandemia de COVID-19 obligó a detener la producción, se afirma en la demanda.

A pesar de que Warner posee los derechos exclusivos sobre el programa hasta 2025, la empresa alega que South Park Digital Studios, que produce la serie y es una parte acusada en la demanda, le ofreció dos programas especiales con el tema de la pandemia a Paramount, que los difundió en septiembre de 2020 y marzo de 2021.

En la demanda se alega que los especiales por la pandemia le deberían haber sido ofrecidos a Warner bajo el contrato inicial. La medida, que la demanda dice se trató de un "engaño verbal", provocó que los aficionados de la serie se trasladaran a la plataforma de Paramount para verla. Casi todos los episodios de South Park son estrenados en Comedy Central, uno de los canales de Paramount en la televisión por cable, se afirma en la demanda.

Los creadores del programa, Matt Stone y Trey Parker, que lo lanzaron en 1997 y supervisan la franquicia, no son nombrados en la demanda.

El obtener los derechos de streaming de "South Park" es un proceso competitivo debido al mercado potencialmente lucrativo que atrae a más suscriptores, anunciantes y una leal base de seguidores, la cual, según la demanda de Warner, está formada en su mayor parte por adultos jóvenes.

El documento judicial de 24 páginas también menciona un acuerdo por 900 millones de dólares en 2021 entre una subsidiaria de Paramount y South Park Digital Studios para contenido exclusivo en el servicio de streaming Paramount Plus, lanzado el mismo año.

Warner alega que el acuerdo fue un "plan" deliberado entre Paramount, su subsidiaria MTV Entertainment Studios y South Park Digital Studios para "desviar lo más posible del nuevo contenido de South Park a Paramount Plus con el fin de impulsar esa incipiente plataforma de streaming".

Warner pagó 1,687,500 dólares por episodio, y alega que aún no ha recibido todos los capítulos cubiertos por el contrato, lo que le ha generado daños por más de 200 millones de dólares.

Paramount Global no respondió de momento a los correos electrónicos que le envió The Associated Press para solicitarle sus comentarios.