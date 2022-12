Will Smith y Jada reaparecen juntos en alfombra de la cinta del actor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Tras ocho meses del incidente en los Premios Oscar, Will Smith está de vuelta en la gran pantalla con "Emancipation", la nueva cinta basada en hechos reales que protagoniza, por lo que la noche de ayer volvió a pisar una alfombra roja, apoyado por su familia, su esposa Jada Pinkett Smith, su hija Willow y sus dos hijos Trey y Jaden.

Will Smith se encuentra en la etapa de promoción de "Emancipation", su último proyecto, motivo por el cual ha participado en diferentes entrevistas los últimos días y, por su puesto, hubo una pregunta que no pudo esquivar; ¿esperaba que las y los espectadores vieran su nueva película luego de la bofetada que arremetió en contra de Chris Rock?, la respuesta fue directa, el actor daría un espacio al público.

Sin embargo, el ganador del Oscar por Mejor Actuación ha sido el mayor promotor de esta película, dirigida por Antoine Fuqua, debido a que considera que es una gran propuesta, pues aborda el tema de la esclavitud en Estados Unidos, a través de la historia de un hombre afroamericano que, en 1863, se dio a conocer bajo el nombre de "Peter azotado", esclavizado en un plantío de cultivos en Lusiana, cuyo caso se dio a conocer luego de que en un examen médico se descubrieran las vejaciones a las que había sido sometido.

Parte de la promoción de la cinta fue la alfombra roja que tuvo lugar la noche de este miércoles en Los Ángeles, pues "Emancipation" se estrenará en las salas de cine este viernes 2 de diciembre. Por este motivo, el actor desfiló por la alfombra junto a su familia, tal y como ocurrió en la entrega de los Oscar pasada, pues desde que ocurrió el incidente de esa noche, han sido sus hijos y su esposa quienes más han respaldado al actor de 54 años, el cual ha sido muy criticado por la opinión pública.

Smith lucía visiblemente más delgado, pues hace unos meses había indicado que estaba en búsqueda de recuperar su figura y dejar atrás la complexión de "padre", luciendo esbelto en un traje de tres piezas, conformado por pantalones, saco y chaleco de color granate, en combinación de una camisa rosada y zapatos de color marrón.

En todo momento, o así lo demuestran las fotografías, Will poso tomando de la mano de su esposa, a quien dedicó múltiples muestras de cariño, como captó una de las cámaras que asistió a la premier, en la que el actor besa la frente de Jada, su esposa desde hace 25 años y por quien el actor justificó su agresión a Chris Rock, luego de que el comediante realizara una broma sobre la alopesia que sufre la madre de sus hijos.

Luego de estos acontecimientos, pasaron unos meses antes de que el actor ofreciera una disculpa pública, no sólo a Rock ya su familia, sino a las personas que se hubieran sentido agredidas por su comportamiento, el que ha descrito como irracional, y el cual le valió una sanción por parte de la Academia que le impedirá asistir a los Premios Oscar que se realicen en la próxima década.