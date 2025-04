Willie Colón llega a los 75 años

Desde los primeros años de su carrera en Nueva York, Willie Colón dejó claro que su música no sería solamente para bailar. En un escenario dominado por sonidos caribeños tradicionales, Colón utilizó la salsa como un medio de expresión social.

A través de sus canciones, puso en palabras las preocupaciones de los migrantes latinos que luchaban por abrirse camino en una ciudad que pocas veces les ofrecía oportunidades. Hoy, al cumplir 75 años, su figura no es solo como músico, sino como una voz que cuestionó las injusticias de su tiempo.

Willie Colón creció en el Bronx, en el seno de una familia puertorriqueña. Su entorno inmediato, marcado por la pobreza, la discriminación y la convivencia de diversas culturas, fue su primer contacto con las realidades que más tarde plasmaría en su música.

Desde muy joven, encontró en la salsa una herramienta para narrar las dificultades cotidianas y la fuerza de quienes, pese a todo, mantenían vivas sus raíces.

A diferencia de otros músicos de su generación, Colón construyó una propuesta que no solo buscaba entretener, sino también dejar un mensaje. Canciones como Calle luna, Calle sol o El Gran varón hablan de los desafíos de vivir en barrios marginales, la migración forzada y la exclusión social.

Con su estilo directo y dominado por potentes líneas de trombón, el artista logró conectar con un público que se reconocía en esas historias, a través del característico sonido de la salsa.

Su alianza musical con Héctor Lavoe marcó una de las etapas más importantes de su carrera. Juntos, crearon algunos de los álbumes más representativos de la salsa, llevando el género a un nuevo nivel de popularidad.

Sin embargo, mientras su éxito crecía, Willie mantuvo su interés en los temas sociales, participando en proyectos comunitarios y, más adelante, en campañas políticas.

Durante las décadas siguientes, el cantante utilizó su fama para involucrarse en temas públicos, denunciando situaciones de corrupción, defendiendo los derechos de los latinos y promoviendo la participación ciudadana.

Su participación en campañas políticas y su constante llamado a la conciencia social reflejaron un compromiso que iba más allá de la música.