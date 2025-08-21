Yadhira Carrillo rompe el silencio sobre su relación con Juan Collado

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 21 (EL UNIVERSAL).- A Yadhira Carrillo le cuesta trabajo admitir con claridad que ya no mantiene una relación amorosa con su ex, el abogado Juan Collado, la actriz, quien regresó a las telenovelas tras años de ausencia, fue cuestionada otra vez sobre su expareja, a quien no desamparó mientras estuvo en la cárcel acusado de delitos como "lavado" de dinero y delincuencia organizada.

Carrillo se prepara para el estreno de "Los hilos del pasado", la nueva versión de "El privilegio de amar", una de las telenovelas más icónicas de la década de los noventa, producción de José Alberto Castro en la que protagonizará el recordado papel de Helena Rojo en "El privilegio de amar", y de Lupita Ferrer en el original venezolano llamado "Cristal".

Yadhira no ha regresado a sus redes sociales y ha sido un tanto cautelosa al hablar de su vida personal, hace unos meses su silencio sobre Juan Collado desató las versiones de que ya no estaban juntos, después confirmó que él vivía en España y ella en México.

En junio trascendió que Collado, exmarido también de la actriz Leticia Calderón, estaba estrenando una relación formal con una mujer colombiana de 44 años de edad.

Cuando Yadhira se decidió a hablar de Juan Collado, lo hizo a regañadientes, omitiendo detalles y con poca claridad sobre si seguía o no como pareja del abogado, con quien se casó en 2012, luego de librar un escándalo por señalamientos de infidelidad, por parte de su ex Leticia Calderón.

Ahora, en entrevista con el programa "Siéntese quien pueda", Yadhira volvió a ser ambigua con sus respuestas sobre Collado, cuando se le preguntó si pese a la separación, se siguen apoyando, respondió:

"Siempre, siempre, siempre, a lo mejor puede doler muchísimo saber a lo mejor que en algún momento ese corazón puede sentir cosas por otra persona y tú tienes que aprender a dejar de ser egoísta".

Dijo no saber si le gustaría rehacer su vida si no fuera con Juan Collado; fue enfática al decir que jamás lee algo sobre él, y advirtió de las mentiras que se manejan en medios al respecto.

"Todo lo que puedan ver y leer, todo es mentira, la gente tiene que hacer escándalos", afirmó.

A la pregunta de qué se le decía a la gente sobre si estaba o no con Juan Collado, respondió:

"No le tenemos que decir nada porque es mi vida personal".

Yadhira, incluso, dijo que lo que se diga sobre su relación con Juan es mentira, una tomada de pelo, pues si ni ella sabe bien qué es lo que pasa, mucho menos la gente.

"Sólo les quiero decir que no crean todas esas cosas porque les están tomando el pelo, porque nadie sabe lo que pasa de la pared de tu casa hacia adentro y adentro de tu corazón; a veces ni uno mismo sabe, ¡menos los de más!", admitió.

Las respuestas de Yadhira dieron de qué hablar en redes, cibernautas consideran que tal parece la actriz sigue en la negación sobre su ruptura con Juan Collado, pues incluso Leticia Calderón, quien recientemente estuvo en España con los dos hijos que tuvo con Juan, bromeó sobre la nueva pareja de su ex.

"Ella casi llora o son ideas porque le sale un sentimiento fuerte". "¡Algo anda mal con ella!". "Se ve que le cuesta aceptarlo por todo lo que lo esperó, ni ella misma entiende lo que Juan le hizo al salir, nunca se imaginó y ahora no supera la realidad". "Se ve que no está bien que debería de buscar ayuda está enfrascada en una negación". "¿Porque le cuesta tanto decir "ya no somos pareja?".