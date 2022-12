Yalitza Aparicio celebró su cumpleaños número 29 en Oaxaca

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 27 (EL UNIVERSAL).- El pasado 11 de diciembre la actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio, celebró su cumpleaños 29 en su tierra natal y aunque recibió miles de felicitaciones por todas las redes sociales, fue hasta hace unos días cuando publicó inéditas imágenes de este momento.

La actriz quien participó en la película "Roma" en 2018, dirigida por Alfonso Cuarón, utilizó sus redes sociales oficiales para compartir algunas fotografías que confirman que celebró en grande y junto a su hermana Edith Aparicio. Pese a que la oriunda de Tlaxiaco, Oaxaca no compartió imágenes durante su cumpleaños, fue recientemente cuando presumió los instantes vividos junto a su hermana.

"Que estos momentos sean eternos", escribió la protagonista de la nueva temporada de Mujeres Asesinas, resaltando que las imágenes fueron tomadas por Iris López, fotógrafa de Oaxaca. Las fotografías muestras pasteles, una decoración que celebra la vida de ambas, junto a regalos y posando con sus papás y mariachis que protagonizaron este feliz momento de las Aparicio.



Yalitza Aparicio sus series, películas y su paso por YouTube

La originaria de Talxiaco, Oaxaca ha resaltado no solo por su participación en Roma, en los últimos meses, su carrera en la actuación ha tenido gran éxito en la pantalla chica y en diversas plataformas de streaming.

Su regreso al cine fue de la mano de Luis Mandoki con su película Presencias, con la cual debutó en el cine de terror y más tarde tuvo una breve aparición en la serie Los Espookys, programa de HBO Max. Yalitza también estuvo presente en el regreso de Mujeres Asesinas, serie transmitida a través de Vix Plus, junto a Claudia Martín, otra oaxaqueña que ha logrado concretar proyectos importantes en la televisión mexicana.

Aunque ha regresado a la actuación, la oaxaqueña no ha abandonado sus proyectos en Internet, y con más de 200 mil suscriptores ha logrado triunfar en YouTube, donde presume sus costumbre, platillo oaxaqueños, proyectos y tradiciones de Oaxaca, logrando sobresalir en el mundo de influencers mexicanos.

La actriz promete seguir trabajando para 2023 y llevar el nombre de Oaxaca en alto, así como cada uno de los trabajos en los que sus seguidores prevén su participación.