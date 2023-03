Yalitza Aparicio en nuevo proyecto contra la violencia de género

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Yalitza Aparicio no es ajena a la realidad por la que atraviesa el país. México es uno de los estados que más sufre la violencia de género. Es por ello por lo que, al igual que muchas celebridades, la actriz de "Roma" ha decidido sumarse a las diferentes acciones que se llevan adelante para visibilizar esta lucha. Pero esto no es lo único que la motiva a querer concientizar sobre la problemática.

Es que Yalitza Aparicio también ha sufrido violencia de género y discriminación. "Sí, me tocó sufrir violencia. Existen muchos lugares en el país y en el mundo donde se cree que por ser mujer no se puede ocupar un puesto y que simplemente venimos al mundo a tener hijos", reconoció hace un tiempo.

En aquella oportunidad, Yalitza Aparicio formaba parte de la campaña "Cero violencia para las mujeres" que impulsaba el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. "He tratado de ocupar los medios de comunicación, las pantallas para hacerle llegar el mensaje a las mujeres, para amarnos, valorarnos y respetarnos", comentaba en una entrevista.

Tan involucrada está con la temática que Yalitza Aparicio ha seguido trabajando en el tema. Esta vez volverá a la carga, pero no con una publicidad. La actriz será parte, junto a otras celebridades del país, de un nuevo podcast para Amazon Music. El proyecto fue titulado "10 mujeres" y tiene como objetivo generar conciencia sobre la cruda realidad a que las mujeres se enfrentan a diario.

Junto a Yalitza Aparicio también pondrán su voz Karol Sevilla, Angélica Aragón, Zuria Vega, Mabel Cadena, Morganna Love, Natasha Dupeyron, Eréndira Ibarra y Bárbara López. Ellas intentarán contar lo que a muchas víctimas de feminicidio no le dejaron. El guion del proyecto fue creado por Alma Delia Murillo, Dudas Media, Amazon Music y Wondery mientras que la idea original estuvo a cargo de Ashley Frangie y Leticia Sahagún.