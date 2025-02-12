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YALITZA CON VESTIDO DE ESCOTE PRONUNCIADO

Por El Universal

Febrero 12, 2025 03:00 a.m.
A

YALITZA APARICIO DESLUMBRA EN LA GALA ANUAL DEL MUSEO TAMAYO CON UN VESTIDO LARGO CON ESTAMPADO DE CUADROS EN TONOS NEGRO, VIOLETA Y BLANCO QUE DESTACÓ POR SU DISEÑO CRUZADO, QUE CREA UN ESCOTE EN V PRONUNCIADO QUE DEJA LOS HOMBROS DESCUBIERTOS. LA FALDA TIENE UNA LIGERA FORMA EN A Y PRESENTA CIERTA ASIMETRÍA; EN EL BAJO, SE PUEDE APRECIAR UN DETALLE DESHILADO. LA PIEZA, COLECCIÓN RESORT 2025 DE DIOR, DISEÑADA POR MARIA GRAZIA CHIURI, DIRECTORA CREATIVA. INSPIRADA EN LA CULTURA DE ESCOCIA, EL TARTÁN FUE EL ESTAMPADO ESTRELLA.

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