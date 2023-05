Yolanda Andrade reaparece cansada y conmovida

Con lágrimas y visiblemente débil, Yolanda Andrade reapareció ante los medios para hablar de su salud, aclaró que no tuvo ninguna recaída, como algunos aseguran, ya que en el pasado tuvo problemas con el alcohol, sin embargo, esta crisis no tiene que ver con esto, y debido a que está en un proceso de recuperación, se tomará un tiempo para descansar.

Andrade dijo que era muy largo de explicar lo que padece, según lo que le han dicho los médicos, y agradeció a la producción por la paciencia y la comprensión que han tenido con ella, pues en 23 años nunca había faltado a trabajar y si lo ha hecho en esta ocasión es porque verdaderamente no puede, su salud no se lo permite.

"Yo quiero descansar, yo estoy cansada", fue lo que dijo a su salida de la XEW, donde se encontraba con su inseparable amiga Montserrat Oliver, quien escuchó atenta las declaraciones de Yolanda, que dijo reiteradamente que se sentía cansada y que ahora, su prioridad es la salud.

"Había una cosa de un tumor, me dijeron que ya no, hoy tenía cita con el doctor, pero la cambiamos porque tenía que grabar, tengo que tener mi prioridad que es mi salud ahorita y no me siento bien", expresó.

Andrade, quien en todo momento se mostró conmovida y secándose las lágrimas del rostro, puntualizó que desde hace siete años tiene un problema en un ojo derivado de un aneurisma, sin embargo, los episodios de crisis han sido más recurrentes.

Aunque Yolanda Andrade está muy agradecida con las muestras de cariño de amigos y colegas, dice que no compartiría el diagnóstico médico, ahora lo que desea es descansar, y adelantó que está tomando decisiones con Montserrat, pues no sabe lo que va a pasar con el programa "Montse & Joe".

Pidió encarecidamente que no le pregunten a Oliver sobre su salud, pues a ella no le gusta hablar de eso, además de que hasta este jueves, no sabían bien qué es lo que tenía, "apenas ayer (jueves) me dijeron que no era un tumor".

Ante las preguntas de algunos medios sobre si tenía miedo a la muerte, Yolanda reflexionó y dijo:

"Todo mundo se va a morir, todos podemos pasar por ese episodio, pero también podemos pasar por un episodio de milagro, porque los milagros existen", expresó.

Andrade se tomará un tiempo para descansar, pues así como ha tenido días buenos, otros no lo son tanto, por lo que no sabe qué puede pasar más adelante.

"La salud es lo más importante, el trabajo también, pero vamos a hacer una pausa porque respeto mi cuerpo y mi salud y mi bienestar, necesito hablar con la productora porque me quiero ir a mi casa en este momento", expresó antes de retirarse.

Montserrat Oliver ha estado presente en todo momento con su amiga Yolanda Andrade en estos tiempos difíciles de salud por los que está pasando, luego de que presentó una hemorragia severa.

Esta situación asustó tanto a Andrade, como a su familia, dijo Oliver, a tal grado que la exBig Brother llegó a pensar que no la libraba.

"Supe que Yolanda se asustó y qué bueno que se asustó porque de verdad nunca le hacemos caso a nuestro cuerpo, nunca nos vamos a checar, nunca invertimos en nosotros y la salud es lo más importante, hay que checarnos, hay que hacer caso a nuestro cuerpo.

"Un dolor de cabeza puede llevarte a grandes temas de salud si no le prestas atención; siempre nos tomamos una aspirina para el dolor de cabeza y a veces no es cualquier dolor de cabeza", señaló

"La primera vez cuando fue al hospital y se asustó yo estuve ahí, he estado como amiga pendiente de ella, del doctor y molestándola de que se haga los exámenes para que esté bien".

Pidió no hacerle caso a las publicaciones amarillistas que decían que tenía un tumor o que se estaba muriendo o que tenía una brujería, aclaró que todo eso fue falso.

Acerca de la publicación que subió Verónica Castro con la palabra "karma", Montserrat prefirió no meterse en esos asuntos sólo indicó que cada quien sus demonios.

"A nadie se le desea el mal, el karma existe, hay que desearle amor a toda la gente y más en estos momentos".

El hate (mensajes de odio) que existen y generalmente se expresan en redes sociales, opinó que es parte del precio que tienen que pagar por ser una persona pública.

"Las palabras de quien viene, depende de la importancia que le das a ciertas palabras, ¿para qué le das importancia a unas palabras que te van a derrumbar? ¿Y para qué dejas que te derrumben si sabes que no es cierto?

"Hay gente que está muy amargada, que está muy triste, que no sabe cómo lidiar con ellas mismas, entonces atacan a los demás, es un mecanismo extraño del ser humano, feo pero así es".