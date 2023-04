Yolanda Andrade sale del hospital tras sufrir un sangrado

A-AA+

Yolanda Andrade no se acuerda del momento que llegó al hospital, donde fue ingresada de urgencia hace unos días, en sus redes sociales ha compartido parte de su evolución, además de que con oraciones ha agradecido el cariño de la gente; fue su hermana quien detalló el estado de la conductora, quien tuvo días complicados tras sufrir un "sangrado tremendo", y ahora ya está recuperándose en casa.

Marilé Andrade, hermana de Yolanda, se dijo sorprendida por las múltiples muestras de cariño que ha recibido Andrade, tanto, que la propia conductora dijo que sentía que era su velorio.

Aunque en un inicio Marilé, dijo en entrevista a "De primera mano", que no quería entrar en detalles, porque lo importante era que su hermana estaba bien, sí aseguró que tras varios estudios descartaron que Yolanda padeciera alguna enfermedad grave.

En Instagram, Yolanda alertó a su millón de seguidores, pues compartió una reflexión en la que dijo que tras lo ocurrido valoraba la vida, que los milagros existen y que había vuelto a ver la luz.

"Mi cuerpo y alma agradecido por el evento que me pasó de Salud. Gracias @marilemx, sin ti nada. Y obviamente a todos los médicos, enfermeras, camilleros que me atendieron. En este momento de reflexión acepto y valoro cada momento. Y los milagros existen. Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir. Gracias a todos y si acaso me lees Dr Edmundo G. Gracias eternas", escribió.

----¿Qué le pasó a Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade ya se encuentra en casa, recuperándose y cada día está mejor, asegua su hermana, quien estaba con ella el día que sufrió el sangrado que la llevó al hospital; los médicos aún están determinando qué fue lo que pasó, pues la conductora además de sufrir ese tremendo vómito, trae otro problema en la cabeza, y aunque aparentemente esto no tiene relación, al parecer sí.

"Fueron varios factores que todavía están determinando los médicos esta conexión, todo empezó con el estómago, un sangrado tremendo, y vomitando también, al mismo tiempo era una situación en la cabeza, trae una situación entre el ojito, la parte posterior; era un cuadro que parecía que no tenía que ver, pero sí tiene que ver", dijo.

Yolanda Andrade estuvo pesimista en un momento porque se imaginó el peor de los panoramas: "Sí estaba pesimista, creía que tenía lo peor del mundo y fue complicado", detalló Marilé, y agregó que ahora Yolanda está en tratamientos que tienen que ver con el estómago y la cabeza.

Ante este difícil episodio, Yolanda le dijo a su hermana que lo más importante era "valorar la vida, porque en cualquier momento podemos dejar de gozar de ella".

En redes sociales, sus seguidores le mandaron buenos deseos, incluida su amiga y expareja Montserrat Oliver.