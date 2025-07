Yolanda Andrade sorprende su recuperación

Yolanda Andrade reapareció en redes sociales con un emotivo video que emocionó a sus seguidores por ver su recuperación, pues la conductora aparece caminando en la playa ayudada con un palo de madera a manera de bastón.

Yolanda, de 53 años, se encuentra con su familia recuperándose en playas mexicanas luego de una la crisis en su estado de salud, Andrade batalla con su bienestar desde hace un par de años, cuando fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, lo que ocasionó problemas en uno de sus ojos y por lo que tuvo que utilizar un parche debido a que le lastimaba la luz.

Con optimismo y a veces decaída, Andrade se presentó a trabajar al programa "Montse & Joe" que conduce junto a su amiga y expareja Montserrat Oliver de manera intermitente, y aunque durante lapsos se sentía bien, llegaban periodos en los que no podía hablar y presentaba problemas al caminar.

A finales de 2024 Yolanda se sometió a varios estudios en Estados Unidos con el afán de que le dieran un diagnóstico, y aunque se aseguró que la conductora regresaría a "Montse & Joe" en enero, lo hizo brevemente para después retirarse a descansar.

Aunque Andrade no ha hablado con claridad de la enfermedad que enfrenta, en un audio difundido en redes sociales menciona que padece esclerosis múltiple, una enfermedad incurable que afecta el sistema nervioso central, y que por ello tomó un tratamiento en la Clínica Mayo, en Estados Unidos.

Hace casi un mes, Yolanda Andrade compartió fotos y videos de su estancia en playas de Mazatlán junto a su familia, la conductora apareció sonriente; ahora, en un video que compartió en su cuenta de Instagram aparece caminando en la playa con una ayuda de un palo de madera.

Aunque se observa que habla, en el video no se escucha lo que dice; su reaparición emocionó a sus fans, a quienes Yolanda agradeció con un breve pero contundente mensaje en el que asegura que avanza su recuperación "paso a paso".

"Paso a Pacito ... Gracias por estar conmigo", se lee.

En uno de los comentarios de los cibernautas se lee:

"Mi querida Joe, lloré al ver este video, te ves muy recuperada. Dios está haciendo el milagro en ti y sé que muy pronto estará al 100 tu físico porque tu alma está intacta siempre llena de amor y buena vibra para el prójimo. Sigue como hasta ahora y no contamines tu alma ya que eres única y eres Joe la sin copia. Ama a Dios sobre todas las cosas, vas en el camino correcto con la venia de nuestro Creador, Las oraciones tienen poder y sé que todos estamos Orando por tu total recuperación. Ten Fe. Bendiciones. Te abrazo a la distancia con mis Oraciones".

El conductor Yordi Rosado, escribió: "Te adoro con todo mi corazón Joe. ¡Vamos con todo!".

El actor Kuno Becker: "Te quiero mucho Joe".

Mientras que el cantante Erik Rubín, puso: "Ánimo. Te quiero mucho".

Y Alessandra Rosaldo confesó: "Qué hermoso verte mejorando, se me llena el corazón".