Yoshi se une a Mario y Luigi en la película Super Mario Galaxy

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Por El Universal

Enero 26, 2026 07:23 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- Durante el fin de semana se mostró un nuevo adelanto de "Super Mario Galaxy: La película". Entre los nuevos personajes que se dieron a conocer se encontró Yoshi, uno de los aliados más icónicos que ha acompañado a Mario a lo largo de la historia de la franquicia.

Yoshi es un tierno dinosaurio verde que, desde su primera aparición, se ganó un lugar especial entre los fanáticos de los videojuegos y de Nintendo. El personaje anunció su llegada a la pantalla grande el próximo 1 de abril, aunque su origen se remonta a la década de los 90.

¿Cuál es el origen de Yoshi?

El debut de Yoshi ocurrió en el videojuego "Super Mario World" para la consola Super Nintendo Entertainment System (SNES) en 1990, donde apareció en uno de los niveles después de que Mario golpeó un bloque secreto.

El dinosaurio verde destacó por su simpática actitud y rápidamente se convirtió en uno de los compañeros más leales del fontanero Mario y de su inseparable hermano, Luigi. Entre sus habilidades más reconocidas se encontró la capacidad de devorar a sus enemigos con su lengua y transformarlos en huevos para luego lanzarlos como ataque.

El nombre Yoshi se refiere a Mie Yoshimura, uno de los directores de Nintendo que aparece en los créditos de "Super Mario World" y en "Yoshi's Island, aventura que mostraba que el personaje cuidaba a Mario desde que era un bebé.

Videojuegos en los que ha aparecido Yoshi

Desde su primera aparición, Yoshi ha participado en numerosos videojuegos y protagonizado sus propias historias dentro del universo de Mario Bros, entre ellos:

"Super Mario World" (1990) – Debut oficial

"Super Mario World 2: Yoshi´s Island" (1995)

"Super Mario 64" (1996)

"Super Mario Sunshine" (2002)

"New Super Mario Bros." (2006)

"New Super Mario Bros. Wii" (2009)

"Super Mario Galaxy 2" (2010)

"Super Mario 3D World" (2013)

"Super Mario Odyssey" (2017)

"Super Mario Bros. Wonder" (2023)

Juegos protagonizados por Yoshi:

"Yoshi´s Island "(1995)

"Yoshi´s Story" (1997)

"Yoshi´s Universal Gravitation / Topsy-Turvy (2004)

"Yoshi´s Woolly World" 2015)

Poochy & Yoshi´s Woolly World (2017)

Yoshi´s Crafted World (2019)

Fuera de la franquicia principal:

"Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos" (2007)

"Sonic Lost World" (2013)

"Mario + Rabbids Kingdom Battle"

Finalmente, se confirmó que el próximo 1 de abril, Yoshi se uniría a los fontaneros en "Super Mario Galaxy: La película", integrándose al equipo para enfrentar a un nuevo villano, aún sin revelarse, que busca liberar a Bowser y secuestrar a la princesa Peach, así como al nuevo personaje Rosalina.

