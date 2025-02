El ascenso de Yura Borisov en Anora

Yura Borisov no tiene una entrada llamativa en "Anora." Su personaje, Igor, ni siquiera se presenta hasta que la película está casi a la mitad. Él es solo un fortachón contratado que observa y reacciona en silencio a la situación que se desenvuelve rápidamente a su alrededor. Y, sin embargo, no puedes apartar la vista de este extraño.

Hasta ese momento, la película es el espectáculo de Mikey Madison, una crónica del torbellino romántico de su personaje Ani con el derrochador y salvaje hijo de un oligarca ruso. Igor llega en el punto de inflexión, el final de la luna de miel y el comienzo de un rápido descenso hacia una caótica cacería nocturna. Y pronto se establece no solo como un intrigante forastero, sino como el alma de la película: el secuaz con corazón.

Es una actuación que ha sorprendido a muchos: una introducción a un rostro fresco con una calidad estelar innegable que le ha valido nominaciones de los Oscar, el Sindicato de Actores de Pantalla y los BAFTA. Borisov, de 32 años, es solo un recién llegado en algunas partes del mundo, pero ya es una estrella en Rusia, e irrumpió en la escena internacional en Cannes con "Hytti nro 6" ("Compartimento No. 6") como un rudo minero que comparte una habitación estrecha con una estudiante finlandesa en un largo viaje en tren a través de Rusia.

Esa fue la actuación que hizo que el cineasta Sean Baker se fijara en él y le llamara para participar en lo que se convertiría en "Anora." Baker ha descrito a su arma secreta, que rápidamente se convierte en el corazón palpitante y el alma de la película, como el "Ryan Gosling ruso". Borisov se siente halagado, pero también un poco confundido por la comparación.

"Me encanta Ryan Gosling y estoy muy interesado en trabajar con él algún día. He visto sus películas. Él actúa de manera muy, muy genial. Pero no sé qué quiere decir", rió Borisov. "Preguntémosle a Sean".

Baker, por su parte, sabía que tenía un as bajo la manga con Borisov, pero no muestra sus cartas desde el principio. Mantiene al público en suspenso, dejándolos sentir que también están descubriendo algo. La escena de 28 minutos en tiempo real de la invasión a un hogar donde conocemos a Igor fue, de hecho, la primera que Borisov filmó. Se ensayó y discutió en detalle antes de que las cámaras comenzaran a rodar. En total, tomó alrededor de ocho días filmar y tres meses editar.

"Discutimos todo tratando de encontrar el equilibrio entre el humor, el miedo, el drama y la comedia porque es importante para esta escena", dijo Borisov. "Pero para mí, solo estoy pensando en una persona real llamada Igor y una persona real llamada Anora".

Él y Baker hablaron mucho sobre el pasado de Igor, su historia, sus sueños y su ropa. Las zapatillas Nike blancas que contrastan con el atuendo completamente negro de Igor, pensó, eran particularmente significativas: un símbolo del alma de Igor. Le gustaba que su director le preguntara si pensaba que Igor podría hacer esto o aquello en lugar de simplemente decirle que hiciera algo.

Pero Borisov no es el tipo de actor que piensa que tiene mucho que decir o explicar sobre su actuación. Si pudiera, dijo, sería escritor. Para él, es el trabajo el que habla.

"Lo más importante es qué sientes cuando ves la película", dijo. "No es tan importante lo que estábamos discutiendo".

La semana en que Borisov habló con la AP fue la semana en que "Anora" emergió como la favorita en una carrera de premios que anteriormente había estado muy abierta. Sin embargo, la categoría de actor de reparto, tan competitiva como puede ser con nominados como Edward Norton, Guy Pearce y Jeremy Strong, ha sido considerada como la de Kieran Culkin desde hace algún tiempo. Aunque la nominación de Borisov sigue siendo significativa, es el primer actor ruso en competir por un Oscar desde la mención de Mikhail Baryshnikov en 1977 por "The Turning Point" ("Momento de decisión").

"Estoy feliz de que signifique algo para muchas personas y por eso significa mucho para mí," dijo. "Las personas podrían sentir algo de esperanza, tal vez dentro de ellas, tal vez orgullo dentro de ellas, ¿sabes?".

Ha sido un viaje salvaje desde Cannes y el final ahora está a la vista. Borisov viajó a Londres, para asistir a los BAFTA donde Madison ganó el premio de mejor actriz (nadie parecía más emocionado de poder estar ahí que el propio Borisov y Mark Eydelshteyn) — y en dos semanas irá a Los Ángeles para los Oscar. Los elogios y nominaciones han sido emocionantes, aunque el impulso de mantener las conversaciones con todas las personas interesantes que ha conocido en el camino lo han llevado a algunas noches largas.

"Es un momento un poco loco, loco", dijo.

Es demasiado pronto para que hable sobre cuánto ha impactado a su carrera el aumento de fama, pero, bromeó, "la vida está cambiando". Y si es completamente honesto, está más feliz por simplemente poder pasar más tiempo con las personas con las que hizo la película.

"Quizás parezca un poco estúpido porque podrías decir ´hombre, son premios, son grandes oportunidades para ti, ¿por qué hablas de pasar tiempo con tus amigos?´", dijo Borisov. "Quizás sea un poco estúpido, pero para mí, sigue siendo importante pasar este tiempo juntos. Porque sin estas cosas, iremos a vivir nuestras vidas por separado. Y llegará un día, por supuesto, y estoy un poco triste por esto, pero simplemente sucederá. Ahora todavía estamos juntos y estoy feliz por esto".