Yuri abarrota el Auditorio Nacional en modo retro

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Tal como lo tenía planeado la noche de este sábado Yuri arrancó con su "Icónica Tour", show en el que trabajó varios meses bajo un concepto con el que prometió que sus éxitos se verían y escucharían como en las épocas en las que los lanzó, usando además el mismo vestuario de cada época y con los mismos arreglos musicales.

En punto de las 202:20 horas las luces del Auditorio Nacional se apagaron para dar inicio a la proyección de un video en el que aparece la cantante vestida de rojo eligiendo en una pantalla virtual a las "Yuris" que traería al presente.

"Siempre anhelé volver a verlas y decirnos tanto, llegó el día, jamás pensé reencontrarme con ustedes, tenemos tanto que decir esta noche. Muchos crecimos con ustedes, parte de nuestra historia está en sus vivencias, es tiempo de volver a vivirlas, ¿están listas?", dice "la güera" a manera de opening y cantar "Este amor ya no se toca".

Inflables en forma de grabadoras multicolores lucen en los extremos del escenario, escenografía que más tarde dijo, llegó de Europa y apenas ayer liberó la aduana. Yuri, porta un palazzo plateado y sus ocho bailarines varones lucen atuendo igual: "¡Buenas noches Auditorio, llegamos, llegamos!", dice la intérprete para después cantar "Primer amor", "Llena de dulzura", "Tú y yo" y "Déjala", canción en la que ofreció el micrófono al público para cantar con ella, los presentes correspondieron a grito abierto.

La escenografía cambia, ahora son patines multicolor de cuatro ruedas y un oso gigante lo que se precia en el escenario, en la pantalla se ve una nueva versión del video del tema "Barbie girl", de la banda danesa Aqua, en el que Yuri es la estrella y con el que da pie a un pasaje colorido y lleno de energía en el que canta "Yo te amo, te amo", luciendo un mini vestido y botas rojas, sus bailarines en bermudas y camisas abiertas multicolores la acompañan en la coreografía.

Sola en el escenario interpreta "Esperanzas", su primer éxito, posteriormente "Dame un beso" se escucha, la veracruzana se ha puesto una sudadera anaranjada y en su frente una banda roja se observa, sus bailarines en bodis cortos rojos dan el toque sexi que rememora la época de los 80, el público la sigue cantando.

Llega el turno de "Maldita primavera", tema lanzado hace un par de días en colaboración vocal entre la también actriz con la controvertida Ángela Aguilar, tema del que Yuri no dijo nada, pero tampoco hizo falta al ser una de las canciones más queridas entre su comunidad. Esta vez el ambiente fue de selva, enfundada en un vestido verde, largo y con capa la cantante agasaja a la audiencia que ya tenía a sus pies y a quien de nueva cuenta invita a cantar con ella.

La energía vuelve a la escena, esta vez con seis bailarinas, recurso poco usado por la cantante, éstas aparecen en la tabla, portando pelucas rojas, sombrero y crinolinas rosas, emulando el look de Cyndi Lauper, famosa por su canción "Girls Just Want To Have Fun", de la que se escuchan acordes y que son el preámbulo de "¿Qué te pasa?", después, sola interpreta "No puedo más", que la gente reconoce desde los primeros acordes y celebra con un gran aplauso.

"Gracias por recordar conmigo, pero esto sigue, así que amárrense los pantalones y ahora viene la Yuri un poquito más bailarina, la Yuri que se liberó un poquito, (pero) todavía no tanto y esto va más o menos así, démosle paso a esta nueva Yuri", dijo previo a interpretar "No puedo más", con peluca rubia larga rizada, vestida de rosa con un corset del que se fijó una falda negra de encaje, interpretación que su público también ovacionó.

Las pantallas proyectaron posteriormente mándalas de luz plata en movimiento que recorrían el fondo del Coloso de Reforma, y la iluminación en rojo fueron el preámbulo de "Es ella más que yo", canción que interpretó con el mismo vestido blanco que uso en el video de dicho tema, del que se veían fragmentos en la pantalla.

Después de un rato de romanticismo, regresó el dinamismo al escucharse "Hola", tema en el que lució look "Madonnesco" con sombrero negro, chaqueta corta roja y bodishort negro y prosiguió "Imposible amarte como yo".

"Hombres al borde de un ataque de nervios", se escuchó, Yuri esta vez portó un vestido neón y sus bailarines con vestuario fucsia hicieron que el público se parara a bailar. Siguió, uno de los pasajes más sexis de la noche con "Sabes lo que pasa" y con "la güera" en leggin y strapples negro, sus bailarines en short y arneses generaron euforia.

La excitación paró para regresar al modo romántico con "Detrás de mi ventana", tema que cantó usando el abrigo con el que grabó el videoclip de dicho tema, que antecedió a la escena estelar de la noche.

Yuri habló del valor de la música de los 80, de los éxitos que ha cantado en compañía de amigos como Manuel Mijares ("Para amarnos más"), del que cantó a capella un fragmento igual que "Acaríciame" de Lupita D´Alessio, "esas sí son canciones", dijo y prosiguió comentando que había otra canción que siempre había querido cantar ´el otro día veníamos oyéndola mi esposo y yo, y le dije ´oye pá, a mí me gustaría cantar esa en el concierto´, y mi marido dijo ´pero primero apréndetela, babosa´".

Se escucha "De mí enamórate", del que canta los primeros versos para dar pie a Daniela Romo que caminó hasta ella, presencia que sorprendió al público, que se rindió siguiendo a ambas en la letra del tema autoría de Juan Gabriel.

"Esto es tu momento y tu día, pero te quiero dar las gracias por honrar de esta manera el escenario, como siempre lo has sabido hacer, por honrar lo que te enseñaron, por tener la generosidad de compartir este espacio, te agradezco inmensamente a ti y a Rodrigo (...) porque siempre andan diciendo que nos peleamos", dijo Daniela Romo y respondió a la petición del público de "otra, otra (canción)", diciendo "pero otra cantante, eso es en el siguiente que es en marzo".

Así quedó diluida la supuesta rivalidad que se dijo existía entre las intérpretes desde hace décadas, por lo que no se había dado alguna colaboración en muchos años entre ambas, Yuri secundó a Romo diciendo que fue algo creado "nunca nos peleamos, fue la compañía disquera perruchis".

A ritmo de charleston, con bailarines en traje de lentejuelas y sin camisa se escucha "El apagón", la también actriz aparece al interior de un Cadillac y baja vistiendo gabardina roja, corset con minifalda de plumas y sombrero negros. "Volver a empezar", es anunciado con escenas de la telenovela del mismo nombre que protagonizó en 1991 al lado de Chayanne.

Con "Amiga mía" hizo contacto de nueva cuenta con la intensidad, vistiendo un pantalón de franjas multicolor, cantando otra vez con el público, siguió "El espejo", luciendo vestido plateado, tema que coreó la audiencia de principio a fin y siguió "Cuando baja la marea (Aire)", con vestido de velos en tonos lila que ondearon con la potencia de los ventiladores.

El show concluyó con una Yuri que hizo homenaje a Celia Cruz y a su natal Veracruz interpretando "Quimbara", "La vida es un carnaval" y La negra tiene tumbao", portando un traje amarillo y rojo de plumas que emuló el vestuario de las vedettes de los cabarets de moda de hace varias décadas.

La cantante agradeció la presencia en su show de la productora Andrea Rodríguez, su sobrina Andrea Escalona, Maxine Woodside, Mariano Osorio y Mauricio Barcelata, entre otros invitados especiales.