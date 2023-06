Zaldívar celebra los conciertos de Taylor Swift

El ministro y swiftie Arturo Zaldívar celebró el anuncio de Taylor Swift por los tres conciertos que dará en agosto en el Foro Sol de la Ciudad de México, como parte de The Eras Tour.

A través de redes sociales, el fan mayor de la intérprete de "Shake It Off" en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo estar listo para los conciertos.

"¡Por fin! Estamos listos", escribió el ministro de la Corte.

Un día antes del anuncio, el expresidente de la SCJN mostró su entusiasmo por tener entre sus manos la última versión de Midnights (The Til Dawn Edition) de Taylor Swift.

"Los rumores son ciertos: 'You're Losing Me' es devastadora", escribió el ministro en su cuenta de TikTok.