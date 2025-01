Zayn Malik anuncia concierto en la CDMX

El cantante británico Zayn Malik confirmó este 27 de enero lo que sus fans en México tanto esperaban: el cantante regresará al país para ofrecer un concierto único. Aquí te contamos todos los detalles que debes saber sobre este esperado evento.

El intérprete de "Love Me Like This" llegará a tierras aztecas el próximo 27 de marzo como parte de su tour "Stairway To The Sky", y se presentará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

¿Cuándo podrán adquirirse los boletos para ver a Zayn en México?

De acuerdo con la publicación compartida en las redes sociales del artista, la preventa para tarjetahabientes Banamex comenzará el 30 de enero, mientras que la venta general iniciará el 31 del mismo mes.

¿Cuáles son los horarios para las preventas?

La preventa VIP para los miembros de ZAYN VIP Key será el 28 de enero a las 11:00 AM, permitiéndoles adquirir los boletos antes que nadie.

La preventa para tarjetahabientes Banamex se realizará el 30 de enero a las 11:00 AM.

La venta general comenzará el 31 de enero a las 11:00 AM.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Zayn visitará otros estados de México.

El cantante ya había dado algunas pistas sobre esta sorpresa para sus fans, ya que el 25 de enero instó a sus seguidores a registrarse en su página oficial para recibir noticias y alertas sobre el tour.

Además, Zayn celebró el anuncio en sus redes sociales, compartiendo su emoción por el regreso a nuestro país.