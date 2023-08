Zoely y Ztimpy, los monarcas del Red Bull BC One Cypher México 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL).- Zoely y Ztimpy se proclamaron campeones del El Red Bull BC One Cypher México 2023 y serán los representantes nacionales en la final internacional que se celebrará en octubre en París, Francia.

Tras 4 años de ausencia, Monterrey recibió a los mejores 16 B-Boys y 16 B-Girls para que mostraran sus mejores pasos y habilidades en el LABNL Lab Cultural Ciudadano.

Para este regreso del BC One, se contó con la presencia de Omar, Roxrite y Lil G, quienes fueron los jurados de esta vibrante final nacional.

Esta fue la primera edición en la que se tuvo participación de B-girls. La final la disputaron Swami y Zoely. Ambos motraron talento, fuerza y carácter, pero fue la de Nuevo León que tuvo una mejor destreza en la duela.

Por su parte, en la rama varonil, Miguel Ruiz, mejor concido como Ztimpy, se proclamó tetracampeón del Red Bull BC One México, tras vencer en un complicado duelo al B-boy Gato donde ambos mostraron mucha destreza y talento en la pista.

El originario de Acapulco, Guerrero, ya conoce lo que es la gloria, la primera vez la consiguió en el 2015, la segunda en el 2016, la tercera en el 2018 y la cuarta en este 2023.

Tanto Zoely como Ztimpy han obtenido el derecho para representar a México el próximo 21 de octubre en el Estadio de Roland Garros en París, Francia ante los mejores competidores del mundo.