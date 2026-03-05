logo pulso
ZURIA VEGA DESLUMBRÓ EN EL DESFILE DE D&G

Por El Universal

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
ZURIA VEGA DESLUMBRÓ EN EL DESFILE DE D&G

LA MILÁN FASHION WEEK OTOÑO-INVIERNO 2026 PUSO LAS MIRADAS DE LOS ASISTENTES EN TENDENCIAS COMO EL HOURGLASS TAILORING. Y BAJO ESTA TÉCNICA DE SASTRERÍA, ZURIA VEGA LUCIÓ UN IMPONENTE CONJUNTO. SIENDO INVITADA VIP, LA FAMOSA ASISTIÓ AL DESFILE DE D&G CON UN TRAJE OVERSIZE A RAYAS, CUYO BLAZER TENÍA HOMBRERAS PRONUNCIADAS Y CINTURA LIGERAMENTE CEÑIDA. LA ACTRIZ LLEVÓ SU TRAJE CON UNA CAMISA AZUL ABIERTA Y BORDADOS FLORALES EN LAS MANGAS, ASÍ COMO UN BRALETTE DE ENCAJE. AUNQUE FUE UN TOQUE SUTIL, ESTA COMBINACIÓN DE TEXTURAS Y COLORES ROMPIÓ LA ESTÉTICA MONOCROMÁTICA, SIN PERDER LA ELEGANCIA DE LA CASA ITALIANA.

    Selena Gomez reafirma su deseo de formar familia junto a Benny Blanco
    SLP

    El Universal

    Críticas a Benny Blanco surgen tras episodio polémico de su podcast.

    Heterocromia, canción que Belinda le dedicó a Gonzalo Hevia
    SLP

    El Universal

    La letra de heterocromia critica prejuicios sociales y al lujo, vinculada a la ruptura con Gonzalo Hevia.

    Muere Ana Luisa Peluffo en Jalisco a los 96 años
    SLP

    El Universal

    La actriz Ana Luisa Peluffo falleció en su rancho en Tepatitlán, Jalisco, rodeada de su familia.

    Influencer mexicano visita a mono Punch en zoológico de Ichikawa
    SLP

    El Universal

    Punch, un mono bebé abandonado, continúa aferrado a un peluche para sobrellevar su aislamiento.