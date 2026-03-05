ZURIA VEGA DESLUMBRÓ EN EL DESFILE DE D&G
LA MILÁN FASHION WEEK OTOÑO-INVIERNO 2026 PUSO LAS MIRADAS DE LOS ASISTENTES EN TENDENCIAS COMO EL HOURGLASS TAILORING. Y BAJO ESTA TÉCNICA DE SASTRERÍA, ZURIA VEGA LUCIÓ UN IMPONENTE CONJUNTO. SIENDO INVITADA VIP, LA FAMOSA ASISTIÓ AL DESFILE DE D&G CON UN TRAJE OVERSIZE A RAYAS, CUYO BLAZER TENÍA HOMBRERAS PRONUNCIADAS Y CINTURA LIGERAMENTE CEÑIDA. LA ACTRIZ LLEVÓ SU TRAJE CON UNA CAMISA AZUL ABIERTA Y BORDADOS FLORALES EN LAS MANGAS, ASÍ COMO UN BRALETTE DE ENCAJE. AUNQUE FUE UN TOQUE SUTIL, ESTA COMBINACIÓN DE TEXTURAS Y COLORES ROMPIÓ LA ESTÉTICA MONOCROMÁTICA, SIN PERDER LA ELEGANCIA DE LA CASA ITALIANA.
