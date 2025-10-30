5 lugares de la Riviera Maya que amarás recorrer en auto

La Riviera Maya es uno de los lugares más bellos y atractivos de nuestro país y del mundo. Tiene playas increíbles, paisajes sorprendentes y muchas actividades por hacer.

Recorrerla en auto es una gran idea porque puedes conocer más sitios en un solo viaje y disfrutar cada parada como quieras.

Si estás planeando unas vacaciones que combinen mar, historia, naturaleza y estilo de vida, este recorrido es para ti.

Descubre aquí, cuáles son algunos de los destinos que no te puedes perder.

1. Cancún: la puerta a la Riviera Maya

Cancún es el punto ideal para comenzar una ruta. La renta de autos facilita tu movilidad por la Riviera Maya, para que puedas conocerla sin depender de nadie más para trasladarte.

En el aeropuerto encuentras agencias confiables como Localiza, así puedes recoger el auto, apenas llegues y empezar tu ruta de inmediato, visitando los lugares que más te llamen la atención a cualquier hora. Cancún tiene opciones para todos los gustos:

¿Qué hacer?

? Playa Delfines: visita esta playa, considerada como uno de los puntos más emblemáticos de la zona, con su mirador al Caribe y el famoso letrero de Cancún. Es ideal para caminar, nadar o simplemente disfrutar del paisaje.

? Zona hotelera: conoce el boulevard Kukulcán y disfruta sus playas, como Playa Tortugas y Chac Mool, con arenas blancas y el mar turquesa.

? Museo Maya de Cancún: puedes ver piezas arqueológicas y luego recorrer San Miguelito y El Rey, dos sitios arqueológicos mayas con estructuras antiguas rodeadas de vegetación.

? Laguna Nichupté: recorre la laguna en lancha, kayak o paddleboard, rodeada de manglares y fauna local.

? Museo Subacuático de Arte (MUSA): conoce sus esculturas sumergidas mientras haces snorkel, buceo o en un tour con fondo de cristal.

? Parque Kabah: explora sus senderos rodeados de vegetación y observa aves y fauna local mientras te alejas del ruido urbano.

? Malecón Tajamar: visita este malecón frente a la laguna para disfrutar de vistas amplias del agua y de la zona hotelera al atardecer.

¿Dónde hospedarte?

? Le Blanc Spa Resort Cancún: Ubicado en Punta Cancún, este hotel all inclusive es solo para adultos, ofrece un ambiente tranquilo, moderno y elegante, con suites que tienen jacuzzi privado, spa y acceso directo al mar.

? NIZUC Resort & Spa: Situado en Punta Nizuc, este resort ha sido galardonado como uno de los mejores del mundo, pues combina arquitectura moderna con toques tradicionales mexicanos.

? Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún: Este hotel cuenta con suites con vistas panorámicas al Caribe, un spa reconocido internacionalmente y acceso directo a una playa privada.

? Hyatt Ziva Cancún: Ideal para quienes viajan en pareja o en familia, este resort todo incluido se encuentra frente al mar y la laguna Nichupté. Ofrece una amplia gama de actividades acuáticas y de entretenimiento.

¿Dónde comer?

? Rosa Negra Cancún: ofrece una mezcla de cocina latinoamericana con toques internacionales, con platillos especiales como el A5 Kobe beef y el turbot de Normandía.

? Careyes Cancún: especializado en mariscos frescos con una propuesta culinaria que combina sabores del mar con técnicas contemporáneas. Su diseño arquitectónico crea un ambiente elegante y sofisticado, ideal para cenas especiales.

? Le Chique: reconocido por su cocina molecular, ofrece un menú de degustación que transforma ingredientes locales en experiencias sensoriales únicas. Está ubicado en el resort Azul Beach Resort y su ambiente íntimo y moderno complementa la propuesta gastronómica.

? Tora Cancún: es un restaurante japonés de alta gama que fusiona técnicas tradicionales con influencias modernas, ofreciendo sushi y platos a la parrilla. Su ambiente elegante y vistas al mar Caribe crean una experiencia culinaria memorable.

2. Isla Mujeres: un paraíso a solo un ferry de distancia

Conduce desde Cancún hasta la Terminal Marítima Puerto Juárez para tomar un ferry a Isla Mujeres. El trayecto en ferry dura entre 20 y 30 minutos. Una vez en Isla Mujeres, puedes explorar la isla y conocer estos lugares:

¿Qué hacer en Isla Mujeres?

? Playa Norte: Visita esta playa para disfrutar de su agua cristalina y arena blanca. Es ideal para nadar, tomar el sol o descansar bajo una palmera.

? Punta Sur: camina hasta el extremo sur de la isla, donde está el templo de Ixchel y un mirador con vistas impresionantes al mar.

? Garrafón Reef Park: pasa un día entre snorkel, kayak o tirolesa mientras disfrutas de la naturaleza y los arrecifes.

? Centro de Isla Mujeres: recorre las calles del centro para conocer la zona comercial, cafés y restaurantes. No te pierdas la Casa de los Tiburones para aprender más sobre la fauna marina.

¿Dónde hospedarte?

? Impression Isla Mujeres by Secrets: Un resort solo para adultos, ubicado en lo alto de un acantilado, con las mejores vistas de Isla Mujeres. Ideal para una escapada romántica.

? Casa de los Sueños: Un hotel boutique ubicado frente al mar. Ideal para quienes buscan tranquilidad y un ambiente acogedor.

? Ixchel Beach Hotel: Situado en Playa Norte, este hotel ofrece acceso directo a la playa, piscina y un restaurante con vistas al mar.

¿Dónde comer?

? Taboo Beach Club: visita este restaurante frente a Playa Norte para disfrutar de mariscos frescos, pastas gourmet y cortes de carne, todo en un ambiente elegante con vistas al Caribe.

? Sunset Grill: conoce este lugar, perfecto para ver el atardecer mientras disfrutas de ceviches, langosta y platos de mariscos recién preparados.

? Mango Café: visita este restaurante en el centro de la isla y prueba su cocina internacional con un toque local; sus desayunos y platillos frescos son muy recomendados.

? Jax Bar & Grill: disfruta de un ambiente relajado mientras saboreas mariscos y cortes de carne acompañados de platos creativos en este restaurante frente al mar.

3. Playa del Carmen: naturaleza y aventura

Conduce desde Cancún por la autopista 307 hacia el sur durante aproximadamente una hora, y llegarás a Playa del Carmen, un destino que combina el ambiente del Caribe con la belleza de la Riviera Maya.

Playa del Carmen es ideal para explorar algunos de los lugares más emblemáticos de la región.

¿Qué hacer?

? Quinta Avenida: pasea por esta famosa calle peatonal llena de tiendas, cafés y restaurantes. Es ideal para disfrutar de la gastronomía y vivir la vida nocturna del lugar.

? Parques Xcaret, Xenses y Xplor: Ubicados a solo 15–20 minutos en auto desde Playa del Carmen, estos parques ofrecen experiencias únicas que van desde la exploración de ríos subterráneos y actividades extremas hasta recorridos sensoriales y encuentros con la fauna local.

? Playas de Playa del Carmen: Relájate en alguna de sus playas como Mamitas Beach o Playacar, donde puedes nadar, tomar el sol o disfrutar de deportes acuáticos.

? Cenotes cercanos: Explora cenotes como el Chaak Tun, Cristalino y Tajma-Ha, ubicados a pocos minutos en auto, donde puedes nadar en aguas frescas y cristalinas rodeadas de naturaleza.

¿Dónde hospedarte?

? La Casa de la Playa: Un hotel boutique exclusivo con solo 63 suites, acceso preferente a los parques de Xcaret y experiencias gastronómicas lideradas por chefs renombrados.

? Hotel Xcaret México: Un resort todo incluido que ofrece acceso ilimitado a los parques de Xcaret, con una arquitectura que fusiona el lujo con la naturaleza.

? Banyan Tree Mayakoba: es un resort de 5 estrellas en la Riviera Maya con villas privadas con piscina, rodeado de manglares, lagunas y playa.

? Fairmont Mayakoba: Con un campo de golf de 18 hoyos, spa y restaurantes de alta cocina, este hotel combina elegancia y sostenibilidad.

¿Dónde comer?

? Harry´s Prime Steakhouse & Raw Bar: disfruta de cortes de carne premium y mariscos frescos en un ambiente elegante con vistas al mar.

? Kascabal: conoce este restaurante inspirado en la cultura maya, con un estilo rústico chic y platos que mezclan sabores del mar y de la tierra.

? C-Grill: prueba lo mejor de la cocina internacional, mexicana y caribeña en un lugar cómodo y con un ambiente relajado.

? Maison Oh Lala! by George: visita este restaurante donde los platillos se elaboran con ingredientes locales frescos, inspirados en los viajes y experiencias del chef George, con el toque especial de la hospitalidad de Mikaela Romero.

4. Cozumel: un refugio de tranquilidad

Desde Playa del Carmen, conduce hasta la terminal marítima y toma un ferry hacia la isla de Cozumel. El viaje dura unos 35 minutos y ofrece vistas impresionantes durante todo el recorrido.

¿Qué hacer en Cozumel?

? Parque Punta Sur: explora este parque natural que combina playas vírgenes, lagunas y una torre mirador desde donde puedes observar cocodrilos, aves y una vista panorámica del mar.

? Buceo y snorkel en el Arrecife Mesoamericano: sumérgete en las aguas cristalinas para descubrir una rica vida marina, incluyendo tortugas, rayas y una variedad de peces tropicales.

? Ruinas de San Gervasio: visita este sitio arqueológico maya dedicado a la diosa Ix Chel, donde podrás caminar entre estructuras antiguas rodeadas de selva.

? Playa Palancar: relájate en esta playa tranquila con aguas turquesas, ideal para nadar y disfrutar del sol.

? Paseo en bicicleta por la isla: alquila una bicicleta y recorre la isla a tu propio ritmo, descubriendo pequeños rincones y disfrutando del paisaje.

¿Dónde hospedarte?

? Presidente InterContinental Cozumel Resort & Spa: cuenta con acceso directo a la playa, albercas al aire libre, spa con tratamientos inspirados en la cultura maya y un centro de buceo para explorar los arrecifes.

? Secrets Aura Cozumel: un all inclusive solo para adultos que ofrece suites frente al mar y actividades acuáticas.

? Cozumel Palace: un resort todo incluido ideal para familias y parejas, con acceso directo a la playa, actividades de buceo y restaurantes de alta calidad.

? Hotel B Cozumel: un hotel boutique que combina arte, diseño y confort, ubicado frente al mar y cerca del centro de la ciudad.

¿Dónde comer?

? Faro Blanco: disfruta de mariscos frescos y platos de la región en un ambiente relajado con vistas al mar.

? Alfredo Di Roma Trattoria: prueba auténtica cocina italiana con mariscos frescos y una excelente selección de vinos, todo con vista al mar Caribe.

? Casa Mission: saborea la cocina mexicana tradicional en un entorno histórico y elegante, ideal para una cena romántica.

? Ix kool: disfruta de una experiencia culinaria contemporánea con ingredientes locales y técnicas innovadoras.

5. Holbox: playa, manglares y bioluminiscencia

Conduce desde Cancún hasta el puerto de Chiquilá y toma un ferry de para llegar a Holbox. El trayecto en ferry se lleva entre 20 y 30 minutos y el trayecto ofrece vistas increíbles del mar y los manglares.

¿Qué hacer en Holbox?

? Playa Punta Coco: visita esta playa para disfrutar de arena blanca y aguas tranquilas; perfecta para nadar o relajarte bajo el sol.

? Avistamiento de tiburón ballena: en temporada, toma un tour para nadar junto a estos gigantes pacíficos, una experiencia inolvidable.

? Paseo en kayak o paddleboard: explora los manglares y canales que rodean la isla mientras observas aves y fauna local.

? Bioluminiscencia: disfruta de este fenómeno natural en Holbox, donde el agua brilla gracias a organismos marinos. La temporada en que puedes verlo es de junio a septiembre, pero su máximo esplendor es en julio y agosto.

? Pueblo de Holbox: recorre sus calles coloridas, tiendas de artesanías y murales, y disfruta de la vida local y ambiente relajado.

? Isla Pájaros: visita este santuario natural donde se pueden observar aves exóticas en su hábitat natural.

¿Dónde hospedarte?

? Casa Las Tortugas Petit Beach Hotel & Spa: frente al mar, con habitaciones amplias, piscina y un ambiente tranquilo y acogedor

? Hotel Boutique Casa Blanca Holbox: ideal para quienes buscan privacidad y relajación, con habitaciones elegantes y servicio personalizado.

? Hotel Villas Flamingos: ubicado a pocos pasos de la playa, con suites cómodas y un ambiente íntimo rodeado de jardines.

? Holbox Dream Beach Front Hotel: ofrece acceso directo a la playa, piscinas privadas y una atmósfera relajada y sofisticada.

¿Dónde comer?

? Restaurante Luuma: disfruta de cocina mexicana contemporánea con ingredientes locales frescos en un espacio moderno y acogedor.

? Magma Restaurante: disfruta de la cocina italiana y platillos internacionales con un toque creativo y atención cuidadosa.

? Fuego Beach Club Holbox by Awa Hotel: mariscos frescos y platillos caribeños en un ambiente frente al mar, ideal para almuerzos relajados.

? El Cocal de Holbox: cocina mexicana y latina con sabores auténticos, en un entorno sencillo pero muy bien valorado.

La Riviera Maya tiene de todo para disfrutar, desde recorrer ruinas mayas hasta nadar en cenotes cerca de Playa del Carmen, o relajarte en playas increíbles como las de Holbox, Cozumel e Isla Mujeres.

Cada lugar ofrece experiencias únicas que hacen que cada parada sea especial.

Con agencias confiables de renta de autos en Cancún como Localiza, te mueves entre los destinos de manera fácil y cómoda, sin preocuparte por los traslados.

De esta manera, cada día es la oportunidad perfecta para conocer playas, parques y rincones llenos de historia.