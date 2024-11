Entérate | 6 mitos sobre el mosquito del dengue

El dengue, una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, representa una amenaza creciente en la región de las Américas. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los casos probables de dengue aumentaron un 204% en 2024 en comparación con 2023, una cifra alarmante que evidencia la necesidad de reforzar medidas preventivas. Sin embargo, la persistencia de mitos infundados dificulta el control efectivo de esta enfermedad.

Científicos y especialistas en salud pública han desmentido varias creencias populares sobre el mosquito y el dengue. Acá te presentamos seis mitos comunes y lo que dice la ciencia al respecto:

Quemar un cartón o maple de huevos repele a los mosquitos

Es un mito ampliamente difundido pero sin sustento científico. La doctora Romina Barrozo, investigadora del Conicet, asegura que "no hay evidencia de que la quema de maple de huevos sirva como repelente". Además, advierte que esta práctica podría liberar sustancias tóxicas perjudiciales para las personas.

Si hay mosquitos en la zona, no se puede hacer nada para prevenirlos

Falso. Aunque los mosquitos son difíciles de erradicar, su proliferación puede reducirse significativamente adoptando medidas sencillas como eliminar recipientes con agua estancada o cubrir tanques y contenedores. Investigaciones en América Latina revelaron que el desconocimiento sobre estas prácticas es uno de los mayores obstáculos para el control del dengue.

Los mosquitos del dengue solo aparecen en lugares sucios

Un error común. Los mosquitos pueden depositar huevos incluso en recipientes pequeños con agua limpia, como tapas de botellas, floreros o neumáticos. Su capacidad para reproducirse en cualquier lugar con agua acumulada los convierte en una amenaza tanto en zonas limpias como en las más descuidadas.

El dengue afecta únicamente a zonas rurales

El dengue no distingue entre áreas rurales y urbanas. De hecho, las ciudades densamente pobladas suelen ser más vulnerables debido a la mayor cantidad de criaderos y la cercanía entre las personas y los mosquitos. Este mito subestima el riesgo en contextos urbanos, donde se concentran muchos de los brotes más graves.

Las bajas temperaturas eliminan a los mosquitos

Aunque el frío reduce la actividad de los mosquitos adultos, los huevos de Aedes aegypti son sorprendentemente resistentes. Un estudio realizado en Buenos Aires demostró que los huevos pueden sobrevivir todo el invierno y eclosionar cuando las temperaturas aumentan, garantizando la continuidad de la población en primavera y verano.

La fumigación es suficiente para combatir el dengue

La fumigación, aunque efectiva para eliminar mosquitos adultos en el corto plazo, no es una solución definitiva. Laura Harburguer, experta del Conicet, explica que el uso constante de insecticidas puede generar resistencia en los mosquitos. La eliminación de criaderos y el uso de repelentes son medidas complementarias indispensables para el control efectivo.

La persistencia de mitos sobre el mosquito del dengue subraya la importancia de la educación y la divulgación científica. Adoptar prácticas basadas en evidencia, como eliminar el agua estancada, protegerse con repelentes y fomentar el trabajo comunitario, es clave para reducir el impacto del dengue.

Con el aumento de casos en la región, combatir la desinformación y tomar medidas preventivas efectivas es una tarea urgente para proteger la salud pública y evitar futuras epidemias.