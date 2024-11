Reportan caída de aplicaciones de Microsoft a nivel mundial

Por medio de redes sociales se reportó la caída de varias aplicaciones de Microsoft, por lo que varias de sus extensiones dejaron de funcionar adecuadamente limitando su uso, hasta el momento la empresa no ha dado a conocer el origen de dicho problema.

Las aplicaciones que fueron afectadas directamente son Outlook, Teams y Exchange, las cuales dejaron de funcionar a nivel internacional debido a que el problema se presentó en Polonia, Países Bajos, Francia, Suecia, Ecuador, México, entre otros.

A través de la red social X, en respuesta a un usuario que se quejó de no poder ingresar a su cuenta de correo Outlook, la empresa detalló que realizó reinicios manuales en sus máquinas.

¿Qué está haciendo Microsoft para arreglar el problema?

Hasta el momento la empresa no ha detallado el origen del problema a nivel mundial, sin embargo, continúan las investigaciones para resolver el problema y sus extensiones puedan trabajar de manera normal.

Tras la queja de un usuario, por redes sociales, la empresa reveló que las máquinas no se encuentran en un estado no saludable, por lo que están haciendo reinicios manuales en un subconjunto de máquinas.

Algunos usuarios mencionan que ya pueden utilizarlo con normalidad, sin embargo, en algunos otros casos la falla persiste.