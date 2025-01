¿Cómo activar el modo "El Juego del Calamar" en WhatsApp?

Tras el estreno de la segunda temporada de "El Juego del Calamar", Netflix ha causado sensación con la trama de la serie y la intensidad que transmite a sus espectadores para mantenerlos al filo del asiento.

Si eres fan de la serie y la reciente entrega de "Squid Game" te atrapó por completo, tienes que saber que puedes personalizar tu WhatsApp con un modo divertido. En Techbit de EL UNIVERSAL te enseñamos a activarlo paso a paso.

- ¿Qué es el modo "El Juego del Calamar" en WhatsApp?

Debes saber que WhatsApp no cuenta con una función nativa para activar este modo automáticamente. Si tienes un dispositivo Android, deberás descargar la aplicación Nova Launcher y seguir una serie de pasos para personalizar la app con la temática de "El Juego del Calamar".

Si ya instalaste Nova Launcher, necesitarás descargar 3 imágenes relacionadas a la serie; pueden ser tus personajes favoritos como el "Jugador 456", "El Líder" o alguno de los temibles "VIP".

Dichas imágenes deben cumplir con cierto formato: una de ellas debe ser vertical, otra horizontal y otra cuadrada. Puedes obtenerlas de Pinterest, Google o de las redes oficiales de Netflix.

Ya que tienes todos estos recursos, sigue estos pasos para llevar la fiebre de "El Juego del Calamar" a otro nivel:

- Cambiar el ícono de WhatsApp

Abre la app "Nova Launcher" y localiza el ícono de WhatsApp.

Mantén presionado el ícono hasta que aparezca el menú de opciones.

Selecciona "Editar", presiona de nuevo el ícono y dirígete a "Fotos".

Adjunta la imagen cuadrada que descargaste anteriormente y ajústala.

Oprime "Listo" y verifica que el ícono de WhatsApp haya cambiado en la pantalla de inicio.

- Cambiar el fondo del teclado en WhatsApp

Ingresa a cualquier conversación en WhatsApp y selecciona la barra de texto para que aparezca el teclado.

Da clic en el ícono del engranaje que se encuentra en la parte superior del teclado.

En el menú, selecciona "Temas" y después "Mis temas".

Adjunta la imagen horizontal que descargaste y ajústala.

Da clic en "Siguiente", configura el brillo y confirma los ajustes con el botón "Listo".

- Cambiar el fondo de pantalla de los chats

Para terminar de "tunear" tu WhatsApp con "El Juego del Calamar", también es necesario cambiar el fondo de pantalla de tus conversaciones:

Da clic en los tres puntos ubicados en la parte superior derecha de la pantalla de WhatsApp.

Selecciona "Ajustes", dirígete a "Chats" y después da clic en "Fondos de pantalla".

Pulsa en la opción "Cambiar" y luego selecciona "Mis Fotos".

Selecciona la imagen vertical de "El Juego del Calamar" que descargaste y ajústala.

Oprime "Establecer fondo de pantalla" para confirmar los ajustes.

¡Listo! Con estos pasos tu WhatsApp estará completamente personalizado y listo para jugar "Luz roja, luz verde".

Recuerda que WhatsApp no respalda ni aconseja el uso de aplicaciones externas, ya que muchas de ellas solicitan permisos o no se acoplan con los protocolos de seguridad de Meta. Activar este modo es bajo tu responsabilidad.