Adiós al mal olor en la lavadora: guía definitiva de limpieza

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- El mal olor en la lavadora representa un problema persistente que afecta no solo la calidad del aire en el hogar, sino también la higiene de la ropa.

American Cleaning Institute explica causas del mal olor en lavadoras

De acuerdo con el American Cleaning Institute (ACI), este fenómeno se produce principalmente por la acumulación de biopelículas, las cuales son capas de bacterias y hongos que se adhieren a los componentes internos del aparato. Estos microorganismos encuentran un ambiente ideal para su reproducción en los restos de detergente y suavizante que se depositan en el tambor con el paso del tiempo.

Existen factores operativos que agravan esta situación. Según el portal especializado en electrodomésticos "Which?", la utilización frecuente de programas de lavado a baja temperatura impide la disolución total de las grasas y residuos químicos.

Asimismo, la falta de una ventilación adecuada y el hábito de dejar la ropa húmeda dentro del tambor por periodos prolongados fomentan la humedad residual, factor determinante en la aparición de olores a descomposición y moho.

Recomendaciones para la limpieza y mantenimiento de lavadoras

Para eliminar eficazmente estas emanaciones, la limpieza regular es imperativa. De acuerdo con las recomendaciones de mantenimiento de Consumer Reports, el vinagre blanco actúa como un desinfectante natural capaz de neutralizar hongos y bacterias. Se aconseja realizar lavados en vacío con agua caliente y vinagre para desodorizar el sistema.

De igual forma, el uso de bicarbonato de sodio y limón ayuda a desprender la suciedad incrustada sin dañar los componentes metálicos.

Es vital prestar atención a la junta de goma y al tambor, áreas donde los restos de tejido y suciedad se descomponen silenciosamente. Una medida preventiva simple consiste en dejar la puerta del electrodoméstico abierta tras cada ciclo.

Esto permite que el aire circule y la humedad se evapore, evitando la proliferación bacteriana. Para el caso de olores persistentes en la ropa (como el sudor o la humedad), el uso de agua caliente y la adición de bicarbonato al ciclo de lavado resultan altamente efectivos.

El origen del problema también puede residir en el sistema de evacuación de agua. Según la International Association of Certified Home Inspectors (InterNACHI), un desagüe que emite malos olores suele ser síntoma de una obstrucción en el filtro de la bomba o en la manguera. Es necesario retirar y limpiar el filtro regularmente para eliminar pelusas y residuos orgánicos atrapados que, al descomponerse, liberan gases desagradables.

En caso de que el hedor persista, se sugiere verificar que la manguera de desagüe no presente obstrucciones por exceso de jabón o suciedad.

La aplicación de productos desodorizantes específicos para drenajes puede prevenir la reaparición del problema. Mantener la lavadora en condiciones óptimas no solo garantiza que la ropa huela bien, sino que asegura un ambiente doméstico libre de contaminantes biológicos, extendiendo la funcionalidad de uno de los aparatos más utilizados en la vida diaria.