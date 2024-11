Observa a la Pareja de Águilas en su Hábitat Natural

MINNEAPOLIS (AP) — Los amantes de las águilas de todo el mundo que quedaron conmocionados por el desplome, transmitido en directo, de un nido en el que vivían dos aves y su polluelo tendrán otra oportunidad de verlo cuando el jueves se ponga en marcha una nueva cámara para águilas.

La nueva cámara, operada por el Departamento de Recursos Naturales (DRN) de Minnesota, se encuentra en una ubicación diferente y mostrará una pareja de nidificación distinta, según anunció la agencia el martes. Pero el departamento también mantendrá en funcionamiento su antigua EagleCam (o cámara para aguilas) porque la antigua pareja construyó un nuevo nido a unos 800 metros (media milla) de distancia y sigue visitando su antiguo territorio. Se les ha visto allí incluso el viernes.

La antigua cámara tuvo espectadores en 50 estados y alrededor de 160 países, en hogares, aulas y residencias de ancianos, según Lori Naumann, portavoz del Nongame Wildlife Program del DRN, que administra las cámaras y se dedica a la conservación de especies silvestres vulnerables. El antiguo nido fue hogar de una pareja que los espectadores apodaron informalmente "Nancy y Beau" hasta que colapsó durante una fuerte tormenta de nieve el 2 de abril de 2023. La hembra voló cuando una rama que sostenía el nido de 900 kilogramos (2.000 libras), que tenía más de 20 años, cedió. Más tarde, se encontró muerto al polluelo.

En los grupos de Facebook que seguían a la pareja hubo numerosas muestras de desconsuelo, y los miembros de esos grupos expresaron su emoción por la noticia del martes.

Naumann explicó a los periodistas que antes de la caída del nido solían tener miles de espectadores, sobre todo durante la pandemia, cuando la gente se conectaba a internet para disfrutar de la naturaleza. Minnesota tiene la mayor población de águilas de los 48 estados más bajos, que construyen nidos incluso en zonas urbanas.

La pareja en la nueva ubicación, no revelada, ha anidado allí durante al menos cuatro años y ha criado varias camadas de águilas, dijo Naumann. Los funcionarios no están seguros de cuánto tiempo ha estado allí el nido o cuántos polluelos han eclosionado los padres porque aún no los han seguido de cerca, dijo.

Ambas cámaras empezarán a transmitir en vivo alrededor de las 6 de la mañana, hora central, del jueves en el sitio web y en el canal de YouTube del Departamento de Recursos Naturales.

No hay mucha actividad en el nido en este momento, aunque eso cambiará, explicó Naumann.

"Realmente no es temporada de cría en este momento", indicó. "Esperamos que comiencen a traer nuevas ramas y nuevo material para el nido durante los próximos meses, cuando su comportamiento de cortejo comenzará a intensificarse. Y cuando eso suceda, construirán activamente el nido juntos, demostrando su dedicación el uno al otro y su valía como pareja".

Se espera que la hembra ponga dos o tres huevos alrededor de febrero, dijo, y tardarán unos 35 días en eclosionar. Ambos adultos típicamente cuidan a sus polluelos, trayéndoles constantemente peces muertos para satisfacer sus enormes apetitos.

En cuanto a "Nancy y Beau" —el DRN no pone nombre a los animales que sigue— no era factible llevar energía e instalar una cámara en su nuevo nido, donde criaron con éxito a dos polluelos la temporada pasada. Por lo tanto, la agencia lanzó una búsqueda extensa antes de decidirse por la nueva ubicación, más accesible, con un árbol saludable. Instalaron la cámara a principios de octubre con un costo total de aproximadamente 5.000 dólares. Xcel Energy, con sede en Minneapolis, proporcionó el camión con plataforma elevadora y otros servicios para instalar la nueva cámara sin cargo, como lo hizo con la original.

Las águilas sirven como embajadoras del Nongame Wildlife Program, que se financia mediante donaciones directas y un pago voluntario a través del impuesto estatal sobre la renta de las personas físicas. Este programa financia una serie de proyectos en todo el estado en beneficio de especies en peligro. Las cámaras se pondrán en marcha el jueves para impulsar un acto benéfico a escala estatal, aunque el DRN no participa oficialmente como organismo público.