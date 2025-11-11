logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corona Capital: 15 años y 15 actos para su edición 2025

Fotogalería

Corona Capital: 15 años y 15 actos para su edición 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Alerta por alta actividad solar que afecta satélites y telecomunicaciones

Sciesmex del Instituto de Geofísica de la UNAM advierte sobre riesgos para satélites y comunicaciones por actividad solar.

Por EFE

Noviembre 11, 2025 06:54 p.m.
A
Alerta por alta actividad solar que afecta satélites y telecomunicaciones

Ciudad de México, 11 nov (EFE).- El Servicio de Clima Espacial México (Sciesmex) del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó este martes por posibles afectaciones a telecomunicaciones y satélites, sin riesgo a la salud humana, debido a la alta actividad solar registrada en los últimos días.

La alta actividad registrada incluye "varias fulguraciones intensas (una de ellas de clase X5) y eyecciones de masa coronal (EMC) en dirección hacia la Tierra", apuntó el servicio de la UNAM, en un comunicado.

El Sciesmex detalló que se prevé que estas EMC interactúen con el entorno de la Tierra entre este martes y mañana miércoles 12 de noviembre.

Esta interacción "puede dar lugar a actividad geomagnética significativa, como ocurrió en mayo y octubre de 2024", agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Precisó que estos fenómenos "no representan riesgo para la salud humana, y solo afectan sistemas tecnológicos".

Entre los sistemas en riesgo, señaló, se encuentran las comunicaciones por radio HF (aviación, marítimo y servicios operativos), los sistemas de posicionamiento satelital (GPS/GNSS), los satélites de comunicación y observación, y las redes eléctricas de gran extensión.

En cuanto a los sistemas GPS y GNSS, puntualizó que la actividad solar podría afectar principalmente su precisión y sincronización.

Finalmente, el Sciesmex aseguró que mantiene un monitoreo permanente y se encuentra en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alerta por alta actividad solar que afecta satélites y telecomunicaciones
Alerta por alta actividad solar que afecta satélites y telecomunicaciones

Alerta por alta actividad solar que afecta satélites y telecomunicaciones

SLP

EFE

Sciesmex del Instituto de Geofísica de la UNAM advierte sobre riesgos para satélites y comunicaciones por actividad solar.

Apple retira las aplicaciones de citas Blued y Finka en China
Apple retira las aplicaciones de citas Blued y Finka en China

Apple retira las aplicaciones de citas Blued y Finka en China

SLP

AP

Las aplicaciones Blued y Finka, pertenecientes a BlueCity, son eliminadas por Apple en China, sumándose a la restricción a las apps LGBTQ+.

Revelados los peligros de OpenAI Sora 2 en la generación de deepfakes realistas
Revelados los peligros de OpenAI Sora 2 en la generación de deepfakes realistas

Revelados los peligros de OpenAI Sora 2 en la generación de deepfakes realistas

SLP

AP

La sociedad se moviliza contra OpenAI por las implicaciones de Sora 2 en la creación de deepfakes realistas. Detalles aquí.

Whatsapp revoluciona el Buen Fin 2025 con ventas instantáneas
Whatsapp revoluciona el Buen Fin 2025 con ventas instantáneas

Whatsapp revoluciona el Buen Fin 2025 con ventas instantáneas

SLP

El Universal

Descubre cómo Whatsapp se convierte en aliado de las tiendas durante el Buen Fin 2025, ofreciendo respuestas rápidas y personalizadas a los consumidores.