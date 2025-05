Riesgos de aplicaciones que transforman fotos en avatares

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió una alerta sobre los riesgos asociados al uso de aplicaciones que convierten fotografías personales en dibujos animados o avatares, ya que estas plataformas almacenan datos sensibles e incluso facilitan el robo de identidad.

De acuerdo con la información emitida, el fenómeno reciente de las aplicaciones que permiten transformar fotos en diferentes estilos artísticos mediante el uso de inteligencia artificial ha capturado rápidamente la atención e imaginación de millones de personas, que brinda una forma entretenida de personalizar y compartir imágenes.

Sin embargo, la SSC señaló que las aplicaciones de este tipo requieren acceso a imágenes y datos personales para funcionar, "lo que plantea serias dudas sobre cómo se gestionan y protegen esos datos".

"Lo que inicialmente parece ser una experiencia divertida y sin consecuencias puede, en realidad, convertirse en una fuente de vulnerabilidad puesto que muchas de estas plataformas no solo acceden a tus fotos, sino que, de forma no siempre explícita, recogen metadatos y patrones biométricos, como información sobre rostro o características físicas", enfatizaron.

En algunos casos, la recolección de datos personales no se limita a la mejora del servicio, sino que puede incluir la creación de bases de datos de patrones biométricos, que posteriormente pueden ser comercializados o utilizados para fines distintos a los inicialmente previstos.

Ante esto, la Unidad de Policía Cibernética de la SSC, emitió recomendaciones para que los usuarios puedan protegerse de los riesgos asociados con el uso de aplicaciones que manejan datos personales:

Revisar las políticas de privacidad del sitio o de la aplicación. Antes de utilizar cualquier plataforma, es esencial leer detenidamente sus políticas de privacidad, que deben explicar claramente cómo se recopilan, almacenan y utilizan los datos, así como si se comparten con terceros.

Asegúrate de que cumplan con normativas locales e internacionales. Es importante verificar que la aplicación cumpla con las normativas de protección de datos personales tanto locales como internacionales, esto incluye cumplir con leyes como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, o las leyes nacionales de privacidad que protegen los derechos de los usuarios frente a la recopilación y el uso de su información personal.

Usa solo plataformas oficiales. Para reducir los riesgos, es recomendable utilizar únicamente aplicaciones que provengan de fuentes oficiales y reconocidas.

Evita subir imágenes personales o familiares si no se conoce el destino de esos datos. Es fundamental ser selectivo sobre qué tipo de información se comparte en línea, si la aplicación requiere imágenes personales, familiares o fotos con información sensible, es recomendable no subirlas, a menos que se tenga plena confianza en la plataforma y se sepa exactamente cómo se gestionarán esos datos, incluso si la plataforma promete eliminar las imágenes una vez procesadas, siempre existe el riesgo de que los datos sean almacenados sin el consentimiento adecuado.