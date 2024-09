Alimentos que eliminan el sarro de los dientes

La higiene dental es indispensable, sin embargo, ¿te ha pasado que, por distracción o prisa, te olvidas de pasar el hilo dental o tomar enjuague bucal antisarro? Seguramente sí. ¿Sabías que hay alimentos que podrían limpiar tus dientes de manera natural?

Para que los tengas a la mano en tu cocina, o se conviertan en tu snack favorito, en Menú te contamos de tres alimentos que podrían quitar el sarro de tus dientes.

Cuida tus dientes con apio

El apio es una hortaliza con una penca gruesa y un ramaje frondoso. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el apio es alto en fibra, diurético, de bajo nivel calórico y contiene vitaminas C y E, potasio, sodio, calcio.

Según un estudio publicado en 2019, el consumo de apio podría contribuir a reducir la actividad bacteriana de tus dientes. De hecho, en el mismo estudio se habla de pastas dentales creadas a partir del extracto de apio para lograr este propósito y prevenir enfermedades bucales. Además, se sugiere que el masticarlo, gracias a su consistencia fibrosa, contribuye a limpiar los dientes de manera natural.

Zanahoria para el cuidado dental

Aunque es originaria de Asia, la zanahoria se volvió un ingrediente muy consumido en México, tanto así que registra una producción total que supera las 331 mil toneladas, de acuerdo con la SADER, quien además explica que este tubérculo contiene propiedades benéficas para nuestra salud, pues "contribuye al combate de dolores estomacales, problemas respiratorios y de riñón; anemia, estreñimiento, colesterol y cansancio. La reducción de signos de envejecimiento, piel grasa, acné y quemaduras solares".

En cuanto al cuidado bucal, la zanahoria fomenta la salud de las encías, ya que su consistencia simula a la de la goma de mascar, la cual facilita la formación de saliva. En este mismo sentido, según el estudio del Diario de farmacognosia y fitoquímica, publicado en 2021 en la India, la saliva, al ser alcalina, balancea naturalmente la formación de ácido, y la formación de placa y bacterias. Además, los minerales de las zanahorias contribuyen a eliminar los gérmenes bucales que podrían provocar la pérdida dental.

Comer manzana para remover restos de alimento de los dientes

La SADER explica los beneficios de la manzana: "ayuda a reducir el colesterol y llevar un mejor control de la glucosa en sangre, previniendo enfermedades como diabetes y padecimientos cardiovasculares. Asimismo, combate el estreñimiento y mantiene una flora bacteriana saludable, previniendo así múltiples enfermedades estomacales. El potasio que contiene también ayuda a controlar la presión arterial y el ritmo cardiaco, y hasta combatir la anemia".

No conforme con eso, la manzana también es capaz de remover los restos de comida y podría reducir la formación de placa dental. De acuerdo con un estudio publicado en 1974, masticar manzana reduce significativamente la presencia de partículas de alimentos en los dientes, concluyendo que, una buena forma de evitar frijolazos, como se le conocen en México, es comiendo una manzana debido a su consistencia.

Recuerda que, pese a que estos alimentos contribuyen a reducir la placa dental y la aparición de gérmenes malignos en tu boca, no sustituyen en absoluto la higiene bucal dada por el cepillado diario. Acude y consulta a tu dentista de confianza para que te recete métodos eficientes para un cuidado adecuado de tu dentadura.