¿Quién fue el primer mexicano en comprar el iPhone 16?

Luego de que en días pasados Apple anunció la llegada del iPhone 16 al mercado, este viernes 20 de septiembre el dispositivo se puso a la venta en tiendas físicas de México. En punto de las 8 de la mañana las puertas de la tienda de Apple Vía Santa Fe y Plaza Antara se abrieron para que los fieles seguidores de la marca obtuvieran el nuevo dispositivo.

Con una amable sonrisa, los trabajadores de la tienda recibieron a los primeros compradores, quienes llegaron desde temprana hora para comprar el nuevo iPhone 16, smartphone que promete mucho.

Mauricio, llegó desde las 8:00 am del jueves 19 de septiembre y se convirtió en el primer mexicano en comprar el nuevo iPhone 16 en la tienda de Apple Vía Santa Fe. Emocionado por ser la primera persona, Mauricio adquirió el Iphone 16 Pro Max de 512 GB, color negro.

¿Cómo logró convertirse en el primer comprador del iPhone?

Tech Bit conversó con Mauricio y relató que desde un día antes (jueves 19 de septiembre) a las 8:00 llegó a la tienda de Vía Santa Fe para poder convertirse en el primer usuario mexicano en tener en sus manos el nuevo iPhone 16.

Contó en entrevista que lleva 5 años asistiendo al primer día de venta del dispositivo en la tienda de Santa Fe, ya que es fan de la marca de Cupertino desde que se lanzó el Iphone 4S.

"Comencé con el iPhone 12 Pro Max, fui el noveno usuario en comprarlo; después me fui acercando en la fila y llevo 3 años siendo el segundo comprador y este voy a ser el primero", dijo Mauricio con una gran emoción.

Este año el usuario decidió comprar el modelo iPhone 16 Pro Max de 1 TB en color negro, porque el color se ve mucho más profundo, contó el joven mexicano.

"No siento que haya cambiado tanto. Yo hago el cambio generacional cada año, por una cuestión laboral, los desgasto mucho de bateria".

El principal uso que le da al dispositivo es para el trabajo. "Me dedico a redes sociales, edición, grabación y ocupo una memoria robusta", reveló el primer comprador del Iphone 16 en México.

Además, Mauricio cuenta con todo el ecosistema de Apple, desde una MacBook hasta el Apple Watch.

Dijo que asistir cada año a la tienda de Apple "es una experiencia padre. Muchos creerán que estamos locos por el hecho de estar 24 horas antes. Pero esto es más como una experiencia porque hemos logrado una bonita comunidad. Llevamos cinco años viniendo, entonces ya hicimos como un grupo donde la pasamos bien. Es como una especie de reunión y se hace más amena la espera", relató Mauricio

¿Cuál es el precio del iPhone 16 en México?

El iPhone 16 ya se encuentra disponible en tiendas físicas de México y el costo es:

iPhone 16: desde 19, 999 pesos

iPhone 16 Plus: desde 22, 999 pesos

iPhone 16 Pro: desde 25, 999 pesos

iPhone 16 Pro Max: 30, 999 pesos