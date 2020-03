Ansiedad y miedo se pueden combatir en cuarentena, explica la UNAM

La ansiedad que últimamente experimenta la población, aunada a los efectos de la cuarentena, que provoca un estado de alerta, se debe a la cantidad de información difundida en medios de comunicación, afirmó Claudia Rafful, académica de la Facultad de Psicología (FP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero ante esto hay algunas cosas que se puede realizar sin salir de casa para bajar los efectos.

A través de un comunicado de la Máxima Casa de Estudios resaltó que el país pasa por un momento desconocido y que el miedo debido a la incertidumbre que hay es una emoción que todos sentimos, pero en diferentes grados.

Algunas personas han experimentado síntomas respiratorios, lo que siembra más el temor al creer que han contraído Covid-19, cuando esta es la época en que las alergias se hacen presentes.

Gran prueba de ello es que el año pasado los síntomas por esta causa pasaron desapercibidos, pero ahora, las molestias son relacionadas con el coronavirus, resaltó la especialista.

Se debe, en gran parte, a otros factores, en el caso de individuos que tienden a ser depresivos pueden sentir trastorno de ansiedad de salud, conocido anteriormente como "hipocondría".

Sugirió confiar sólo en las fuentes oficiales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las autoridades de salud mexicanas y la UNAM.

¿Qué hacer para no sentir ansiedad?

Claudia Rafful recomendó que estar distraídos nos puede ayudar a reducir considerablemente la ansiedad, ya que la mente está concentrada en otras cosas y no en la fatalidad del momento.

"Cuando llegue un pensamiento recurrente, (que produzca ansiedad) debemos tratar de distraernos con otra cosa", explicó.

También recomendó hacer ejercicios rutinarios, fijar horarios de trabajo, bañarse a diario, comer a la hora acostumbrada y hacer actividad física.

Reducir el número de horas que se pasa en las redes sociales y evitar páginas no oficiales, es una de las sugerencias para mitigar la presencia de lapsos ansiosos y en casos extremos, contactar centros de atención, como el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM.

Pese a que los mitos carecen de evidencia y veracidad, han sido validados, porque brindan entendimiento y tranquilidad a datos que, muchas veces, se encuentran distante de nuestro entendimiento, explicó Ricardo Trujillo Correa, académico de la misma facultad.

"En los últimos días han circulado diversos mitos sobre la Covid-19, que la gente cree con facilidad, en lugar de buscar información verídica", advirtió.

Entre los mitos que han circulado resuenan que es un invento del gobierno para controlar las marchas; que fue creado por Estados Unidos para acabar con China; o que no es tan mortal y los medios manipulan la información para crear pánico, informó la UNAM.

La pandemia ha orillado al surgimiento de noticias falsas, creadas para buscar explicaciones y obtener una sensación de control sobre la realidad, que regularmente está descontrolada, detalló el universitario.

"En situaciones de crisis buscamos creencias alternativas que permitan dar cierto sentido, pero pasada la crisis regresamos a la cotidianidad".

El papel que adoptan las redes sociales es imprescindible, al ser la fuente primordial en donde se difunden este tipo de noticias.

"Cuando alguien comparte este tipo de información experimenta una sensación de poder y control sobre el mundo y permite a otras personas adherirse a su propuesta".

"Este comportamiento es adictivo y embriagante, porque da una sensación de validez de lo que yo sé y los otros no", explicó en referencia a las personas que comparten esta clase de contenidos.

Por lo que Trujillo Correa recomendó buscar alternativas de información que permitan construir un criterio más amplio y veraz.