Aplicación activa "modo borracho" en WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- Modo borracho es una aplicación creada por la marca china Gree Electric la cual tiene como principal función evitar que envíes mensajes mientras estás ebrio. Lo que hace esta herramienta es bloquear y retrasar distintas funciones de aplicaciones como WhatsApp.

Por lo que al tener activada esta función, el envío de mensajes y publicaciones será detenido durante 12 horas, es decir, hasta que te encuentres sobrio, esto con el fin de que tú mismo, con la mente más clara, puedas determinar si es conveniente o no liberar los mensajes de WhatsApp y las publicaciones que ibas a realizar en tus redes sociales.

Además, con esta herramienta impedirás realizar o recibir llamadas de personas indeseables, así como evitar que se acepte un cargo bancario desconocido.

¿Cómo poner a funcionar el modo borracho?

Según el sitio My Drivers, para utilizar este modo deberás configurar la aplicación de tal forma que indiques las reglas para restringir tanto WhatsApp como otras aplicaciones, así como activar la función que permita el retraso de envíos de mensajes y publicaciones.

De la misma forma, deberás determinar el nivel de ebriedad en el que esta función debe actuar. Para ello, se deberá hacer una verificación que compruebe que el usuario se encuentra borracho.

Una vez que se configuren estos datos, la aplicación comenzará a trabajar por si sola e impedirá o retrasará los envíos de mensajes.

¿Ya se puede activar modo borracho?

Lamentablemente esta función es una patente que está en desarrollo, por lo que aún no está disponible, sin embargo, se espera que pronto pueda activarse. De acuerdo con Gree Electric, se espera que esta función sirva tanto para sistemas operativos Android como iOS.

El sitio web My Drivers indicó que modo borracho permitirá que el usuario pueda interactuar con su Smartphone de manera fácil sin exponerse a situaciones embarazosas que pongan en peligro su reputación.