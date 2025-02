Apple TV ya es compatible con Android

Hay una buena noticia para los usuarios de Android, pues ahora ya podrán disfrutar de los contenidos de Apple TV. Sólo tienes que descargar la app desde Google Play.

Este 12 de febrero, Apple anunció que su app de televisión está disponible en todo el mundo. "La aplicación Apple TV para Android se ha creado desde cero para ofrecer a los usuarios de Android una interfaz familiar e intuitiva", dijo la empresa.

¿Qué contenidos están disponibles?

De acuerdo con lo anunciado, los usuarios de Android pueden suscribirse a Apple TV+ y MLS Season Pass utilizando su cuenta de Google Play en dispositivos móviles Android y Google TV.

Lo mejor de todo es que Apple TV+ también ofrece una prueba gratuita de siete días.

Los usuarios pueden suscribirse a Apple TV+ para disfrutar de series atractivas de drama y comedia, largometrajes, documentales innovadores y entretenimiento infantil y familiar.

Entre los títulos más populares del servicio se incluyen series como Severance, Slow Horses, The Morning Show, Presunto inocente, Shrinking, Hijack, Loot, Palm Royale, Masters of the Air y Ted Lasso. Los suscriptores también pueden acceder a películas originales de Apple como Wolfs, The Instigators, The Family Plan, Killers of the Flower Moon y CODA, entre otras.

Además, para todos los fanáticos del futbol, la app llega justo a tiempo para la temporada 2025 de la Major League Soccer. Los usuarios de Android también pueden suscribirse a MLS Season Pass.

Este servicio de suscripción ofrece a los aficionados todos los partidos de la MLS en una ubicación dedicada sin cortes, además de una gran variedad de contenidos exclusivos, cobertura en profundidad y análisis. Los 30 clubes de la MLS estarán en acción cuando la liga inicie su 30ª temporada el fin de semana del 22 de febrero.

¿Qué funciones ofrece?

La aplicación Apple TV para Android ofrece funciones clave como "Continuar viendo", que permite retomar el contenido desde donde se dejó en todos los dispositivos, y "Lista de seguimiento", para gestionar todo lo que se desea ver en el futuro.

La app transmite contenido de manera continua a través de Wi-Fi o una conexión celular, e incluye la opción de descargar para ver sin conexión.

Apple TV+ se lanzó el pasado 1 de noviembre de 2019, ofreciendo contenido original a los usuarios.