Apps para medir la contaminación del aire

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que prevalece un ambiente de contaminación y poca visibilidad en la capital del país, pero que aún no se ha decretado contingencia ambiental.

Tal es el nivel de contaminación en el aire, que incluso las autoridades ordenaron suspender las actividades al aire libre en las escuelas y recomendaron a la población tomar precauciones.

Por ello, para que conozcas la calidad del aire en la CDMX, en Tech Bit te recomendamos tres aplicaciones que te dicen que tan puro se encuentra el aire que respiras.

BreezoMeter

Esta app monitorea la calidad del aire en tiempo real en 67 países de todo el mundo, dentro de los cuales se encuentran México, Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, entre otros como EU. No solo hace una revisión de la contaminación en tiempo real, sino que también brinda recomendaciones para tu salud y notificaciones si la calidad del aire cambia. Disponible para iOS y Android.

Air Report

Si eres de los que antes de realizar alguna actividad al aire libre, primero se informa acerca de la calidad del aire, esta app es para ti. Air Report te muestra la calidad del aire y su pronóstico según tu ubicación.

Asimismo, posee una línea del tiempo que te muestra las estadísticas y datos detallados de los contaminantes existentes en el aire. De igual forma, también te brinda recomendaciones para que no te enfermes por causas relacionadas con calidad del aire. Disponible en iOS y Android.

AirVisual

Esta aplicación móvil te permite saber en tiempo real la calidad del aire, las condiciones meteorológicas existentes y una serie de recomendaciones para tu salud, con el objetivo de que tomes medidas, en caso de que padezcas de alguna enfermedad respiratoria. Disponible en iOS y Android.