El mensaje de WhatsApp que es una estafa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- Las estafas en las redes sociales se han vuelto muy comunes y los usuarios de WhatsApp no se salvan de estos peligros. La aplicación de mensajería de mayor importancia en el mundo se ha convertido en un medio de comunicación fundamental para muchas personas, pero precisamente por ello es que también tiene su lado oscuro.

Al usar aplicaciones en nuestros teléfonos móviles buscamos que sean seguras, que realicen un buen manejo de nuestros datos y mucho más. Pero hay quienes se aprovechan de las debilidades de los sistemas con la finalidad de llegar a muchas víctimas en el menor tiempo posible y sin tanto esfuerzo. Por ello es fundamental tener precaución con lo que recibimos a través de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería.

Si no tomas tus precauciones puedes caer en estafas y virus maliciosos sin darte cuenta. Si bien ya son conocidos casos como el mensaje del gerente de Amazon, el envío de un código de seis dígitos por error, el de Mercado Libre, de bancos, entre otros, la lista, sigue y sigue, y ahora te contaremos sobre otro mensaje de WhatsApp, que no debes abrir.

Es muy común abrir mensajes de WhatsApp sin poner mucha atención al remitente, más cuando usamos este tipo de aplicaciones para los negocios. Por lo que no siempre es fácil filtrar las comunicaciones legítimas de las maliciosas que puedan afectar a nuestro teléfono móvil.

Por lo anterior es que varias personas han sido estafadas con un mensaje que, supuestamente, llega por parte del soporte técnico de WhatsApp, en el cual se advierte que la cuenta fue solicitada en otro dispositivo móvil y, para confirmar que es el dueño del perfil, se debe mandar un mensaje que diga "Si" o, de no reconocer la operación, se debe escribir "No".

Como si la posibilidad de perder la cuenta no fuera suficiente, el mensaje también advierte que, de no recibir una respuesta, pronto se eliminará la cuenta de WhatsApp por seguridad y la de otros usuarios.

Además, para hacerlo más real, agregan al mensaje que para mayor información pueden ponerse en contacto con ellos. A partir de ese punto es cuando da inicio la estafa, porque muchos le dan clic al enlace que les envían, el cual está tan bien diseñado que parece ser de WhatsApp pues contiene el logo de la app y otras características.

Como observamos, los estafadores buscan a una víctima, la cual les responda a su chat. Una vez obtenido el primer contacto, le solicitan un código que le será enviado a través de un mensaje. Al momento que la persona lo entrega, la estafa se materializa, ya que se pierde por completo el control de la cuenta y el ciberdelincuentes obtiene total acceso.

En ese momento los datos guardados en WhatsApp se encuentran en peligro, además de que el estafador suplanta la identidad de la víctima para pedir dinero a sus contactos mediante transacciones bancarias, entre otros engaños.