¡AMIGOS POR SIEMPRE!

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Ciencia y Tecnología

Así es el robot que te pinta el cabello al peinarte

Robot de L'Oreal cubre canas y zonas difíciles con diseño ergonómico

Por El Universal

Febrero 18, 2026 05:21 p.m.
A
Así es el robot que te pinta el cabello al peinarte

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- ¿Habías escuchado sobre el

robot
que puede poner un tinte de cabello de manera práctica, rápida y uniforme? Pues esta propuesta busca simplificar la coloración capilar

, eliminando la mezcla manual del producto y reduciendo los errores comunes durante la aplicación.
Desarrollado por L'Oreal Paris, se trata de una herramienta que funciona mediante cartuchos llenos de la fórmula permanente. El usuario sólo debe insertar el tono elegido y presionar un botón para que el sistema mezcle automáticamente el producto y lo distribuya a través de sus cerdas.
Así de sencillo, promete una experiencia similar a la de cepillarse el cabello, pero aplicando color al mismo tiempo.
Este robot se llama Colorsonic y se basa en un sistema interno que mezcla el color justo antes de aplicarlo, lo que garantiza frescura en la fórmula y una distribución homogénea.
Las cerdas del dispositivo están diseñadas para separar el cabello mientras depositan el tinte, ayudando a cubrir desde la raíz hasta las puntas sin necesidad de herramientas adicionales.
De acuerdo con el portal de L'Oreal, sus principales ventajas son:
Mezcla automáticamente el tinte dentro del dispositivo.
Aplica el tinte uniformemente, abarcando hasta 20,000 cabellos por minuto.
Cubre el 100% de las canas.
Accede a zonas difíciles de la cabeza, como la nuca, gracias a su diseño ergonómico.
Compatibilidad con distintos tipos, largos y texturas de pelo.
Además, la fórmula de los cartuchos es libre de amoníaco, siliconas, parabenos, ftalatos, Lauril Éter Sulfato de Sodio (SLES) y Lauril Sulfato de Sodio (SLS), compuestos dañinos para el cabello.
Y, según indica la compañía, los pigmentos están disponibles en 20 tonos desarrollados por expertos. Cada cartucho puede rendir hasta 3 aplicaciones, dependiendo del largo y volumen.
En México, la Colorsonic de L'Oreal puede comprarse a través de su página y tiene un costo de 124.99 USD o $2,153.60. También se vende en sitios como Amazon y Mercado Libre, sólo se debe verificar que el producto sea enviado por la tienda oficial.
Por otro lado, los costos de los cartuchos del tinte van desde los 22.49 o 23.99 USD, que equivalen a alrededor de $386.15 y $411.90. Estos costos pueden variar por la región en la que se compren.
Sin duda, la Colorsonic llega para facilitar la coloración del cabello desde casa. Su sistema de mezcla automática y aplicación uniforme permite obtener un resultado profesional, ¿te animarías a teñirte así?

