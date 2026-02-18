Así es el robot que te pinta el cabello al peinarte

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- ¿Habías escuchado sobre el

que puede poner un tinte de cabello de manera práctica, rápida y uniforme? Pues esta propuesta busca simplificar la

, eliminando la mezcla manual del producto y reduciendo los errores comunes durante la aplicación.Desarrollado por, se trata de una herramienta que funciona mediantellenos de lapermanente. El usuario sólo debe insertar el tono elegido y presionar un botón para que el sistemael producto y lo distribuya a través de susAsí de sencillo, promete unasimilar a la de, peroal mismo tiempo.Estese llamay se basa en un sistema interno quejusto antes de aplicarlo, lo que garantiza frescura en lay unaLasdel dispositivo están diseñadas paramientras depositan el tinte, ayudando a cubrir desde la raíz hasta las puntas sin necesidad de herramientas adicionales.De acuerdo con el portal de L'Oreal, sus principales ventajas son:Mezcla automáticamente el tinte dentro del dispositivo.Aplica el tinte uniformemente, abarcando hastapor minuto.Cubre el 100% de las canas.Accede a zonas difíciles de la cabeza, como la nuca, gracias a su diseño ergonómico.Compatibilidad con distintos tipos, largos y texturas de pelo.Además, lade loses, siliconas, parabenos, ftalatos, Lauril Éter Sulfato de Sodio (SLES) y Lauril Sulfato de Sodio (SLS),para el cabello.Y, según indica la compañía, los pigmentos están disponibles endesarrollados por expertos. Cadapuede rendir hasta, dependiendo del largo y volumen.En, lade L'Oreal puede comprarse a través de su página y tiene un costo deo $2,153.60. También se vende en sitios como, sólo se debe verificar que el producto sea enviado por la tienda oficial.Por otro lado, losde losdel tinte van desde los 22.49 o 23.99 USD, que equivalen a alrededor de $386.15 y $411.90. Estospueden variar por la región en la que se compren.Sin duda, lallega para facilitar la coloración del cabello desde casa. Su sistema dey aplicación uniforme permite obtener un, ¿te animarías a teñirte así?