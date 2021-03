Asma, un peligroso padecimiento

El asma es una afección de los pulmones que inflama las vías respiratorias y es el tormento de millones de personas a las que ese mal provoca tos y falta de aire.

Un paciente con asma puede sufrir trastornos emocionales como ansiedad o depresión, afectando sus relaciones. Además, tienen insomnio, dificultad para conciliar el sueño y, en estos casos, la falta de aire aumenta sus episodios de ansiedad e irritabilidad.

Detalles del mal. Antonio Loaeza, director médico de Sanofi Genzyme, explica que "no todos los pacientes reaccionan igual a los tratamientos para el asma", porque existen diferentes grados de la enfermedad y cada caso es particular, por lo que cada uno debe ser revisado por un especialista.

Alerta sobre situaciones de pacientes con asma grave:

Baja autoestima. Tienden a tener tos o silbidos al respirar, por lo que regularmente se sienten inseguros al comunicarse, por miedo a ser mal vistos o a burlas de sus amigos, familia o pareja. El 30% de los pacientes con asma desarrollan ansiedad y 8% depresión.

Problemas en las relaciones sexuales. Algunas de las afectaciones del asma en el sexo son falta de deseo sexual, por la tos y falta de aire que les genera; en pacientes hombres, se ha observado que pueden llegar a desarrollar disfunción eréctil y en mujeres, dolor durante el acto sexual o dificultad para llegar al orgasmo.

Limitan la actividad física. En algunos casos, cuando el ejercicio es demasiado demandante, los pacientes con asma pueden llegar a tener alguna exacerbación, por lo que muchos han dejado de realizar su pasatiempo favorito por no ponerse en riesgo.

Aislamiento. Muchos pacientes dejan de tener contacto con sus amigos, familiares y pareja; sin embargo, también eligen no salir al mundo por miedo a factores ambientales que les desaten alguna reacción. Gracias al avance de la ciencia, los pacientes con asma cuentan con tratamientos, destacando las terapias biotecnológicas.