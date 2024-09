Aumentará Canva sus precios por expansión de funciones con IA

Canva tendrá un aumento de precio importante el próximo año, debido a la expansión de sus funciones de IA, según reporta The Verge. Los clientes globales de Canva Teams pueden esperar aumentos de hasta el 300% en algunos casos lo cual, según Canva, está justificado por la "experiencia de producto ampliada".

En países como Estados Unidos, los usuarios han visto aumentos en la suscripción de 120 dólares a 500 dólares al año, para un máximo de cinco usuarios en la plataforma. De acuerdo con el medio citado, Canva aplicaría un descuento del 40% para reducir sus cifras a 300 dólares los primeros 12 meses, aun así, esto significa un aumento de precio a más del doble.

Canva y el aumento de precios

Hace unos meses, Canva había modificado su oferta para los nuevos suscriptores de Teams a 10 dólares al mes por cada usuario y estableció un requisito mínimo de tres usuarios.

Ahora, los usuarios existentes se trasladarán a una nueva estructura en septiembre "para reflejar el precio actual del plan y el valor de nuestra experiencia de producto ampliada", declaró Louisa Green, responsable de comunicaciones de Canva, a The Verge.

Recordemos que los productos de IA de Canva se han ampliado en los últimos años como Magic Studio, Visual Suite, Magic Media, Magic Expand y más. Esto ha convertido a Canva en una plataforma más sofisticada para profesionales de diseño y marketing.

Por el momento, el aumento de precios parece que no afectará a usuarios Pro y Enterprise.

Este aumento de precios significa para Canva un cambio radical ya que, anteriormente, la plataforma era una alternativa asequible y sencilla para usar. Puede que una de las razones por las que se presenta este aumento sea por la reciente compra que hizo la compañía de la empresa Affinity.