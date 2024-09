La revolución de las redes sociales en Brasil

RÍO DE JANEIRO (AP) — Mientras el enfrentamiento del multimillonario Elon Musk contra un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil llegó a su punto álgido la semana pasa, hubo giros jurídicos, insultos, ultimátums, desafío y, finalmente, capitulación. Cuando el polvo digital se asentó, X se había convertido en ex.

La red social de Musk fue bloqueada a nivel nacional y el magistrado Alexandre de Moraes impuso una multa diaria de 9.000 dólares para cualquiera que utilice una red privada virtual (VPN) para eludir la suspensión. Los usuarios brasileños de X, a la búsqueda de una nueva plataforma, empezaron a recurrir a Threads y Bluesky.

"Hola, literalmente, a todo el mundo en Brasil", publicó Shauna Wright en Threads el día que de Moraes ordenó la suspensión de X.

No todo el mundo había estado en X; las masas sociales de Brasil están principalmente en TikTok, Instagram y Facebook. Pero X tenía una influencia enorme en cuanto a creadores de noticias, establecimiento de agendas y líderes de opinión. Era el campo de batalla local de la guerra cultural mundial y la tribuna de los partidos de fútbol y los reality shows, especialmente Big Brother. Por eso, cuando X se oscureció en este país de 213 millones de habitantes, muy conectado a internet, sus usuarios empezaron a emigrar.

La publicación de Wright era una broma para los antiguos empleados de la empresa conocida entonces como Twitter, y un homenaje a su galardonada publicación cuando Instagram, Facebook y WhatsApp de Meta cayeron en 2021, enviando a los usuarios en tropel a Twitter en busca de información. Pero Wright también pretendía que su publicación fuera un auténtico saludo a todos los simpáticos brasileños.

"Despegó incluso entre quienes no entendieron la referencia, ¡pero no tenían por qué hacerlo!", dijo Wright, un diseñador de contenidos que publica bajo el nombre de usuario "goldengateblond", a The Associated Press desde San Francisco. "Me alegró que la gente se sintiera bienvenida".

Meta lanzó Threads el año pasado en medio de la reacción generalizada a la compra de Twitter por Musk en 2022 y su puesta al día de muchas de sus políticas y características, desde la moderación de contenidos hasta su sistema de verificación de usuarios.

La apertura de una cuenta de Threads no supuso ningún problema para los usuarios de Instagram, por lo que escaló rápidamente; en julio contaba con 175 millones de usuarios mensuales en todo el mundo, según anunció el consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg. Meta no quiso dar detalles sobre los usuarios brasileños.

Más brasileños acudieron a Bluesky, una plataforma menos conocida que no sólo se parece mucho a la antigua Twitter, sino que también surgió de ella. Se suponía que el proyecto favorito del ex consejero delegado Jack Dorsey acabaría sustituyéndolo. Aún está por ver si podrá hacerlo, pero los brasileños han empezado a poner de su parte. Bluesky ha ganado 2,6 millones de usuarios desde la semana pasada, el 85% de Brasil, según informó la empresa el miércoles, lo que eleva su total a más de 8 millones.

"Buenos días a todos", publicó el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva el domingo en Bluesky y Threads. "¿Qué piensan de esto?".

"Nuestra salud mental ya está dando señales de mejora", respondió Tatiane Queiroz, de 43 años, en Bluesky, donde se describe como una "refugiada de Twitter en Mato Grosso", un estado en la zona rural brasileña.

Bluesky ha estado publicando en portugués para que los brasileños se sitúen y encuentren a aquellos con los que antes compartían conexiones. Lo celebraron el miércoles, cuando el informativo nocturno de la cadena de televisión Globo, que recibe más de 20 millones de telespectadores, presentó su nueva cuenta de Bluesky. Pioneros con puntos de apoyo previos están dando consejos y compartiendo los llamados "paquetes de inicio" de cuentas a seguir.

Jefferson Nascimento, abogado de derechos humanos en São Paulo, ha creado 10 paquetes de inicio para ayudar a los novatos a navegar.

"De alguna manera, para fortalecer el entorno, hacer que el ambiente sea más favorable para que otras personas vayan allí, de modo que cuando Twitter (X) vuelva -si es que vuelve en algún momento- no se produzca de nuevo una estampida masiva", dijo Nascimento, de 42 años, cuyo número de seguidores en X era de 135.000, más del triple que en Bluesky.

Algunos compararon Bluesky con los días felices del Twitter de principios de los años 2010. Egerton Neto, de 30 años, abrió su cuenta de Bluesky el día del cierre de X. Tiene sólo ocho seguidores, muy por debajo de su cuenta de Bluesky. Sólo tiene 8 seguidores —muy por debajo de los 252 que tenía en X—, pero aprecia el discurso más pacífico de Bluesky y su carácter menos intencionadamente adictivo. Dijo por teléfono desde Recife que también le gusta ver a sus desarrolladores interactuar con la comunidad mientras construyen la plataforma.

Empezar desde cero en internet es un déjà vu para los brasileños —por lo menos para los millennials. Fueron los primeros en adoptar Orkut, la antigua red social de Google, y dominaron la plataforma antes de su cierre en 2014. Migraron en masa a Facebook.

Jay Graber, director general de Bluesky, declaró el lunes a AP que esta oleada de brasileños subraya una de sus misiones: permitir a los usuarios cambiar de plataforma y mantener las conexiones, de forma similar a cambiar de operador de telefonía móvil sin perder el número ni los contactos.

En redes sociales establecidas como TikTok o Facebook, los usuarios sólo pueden interactuar con personas de la misma plataforma. No hay interoperabilidad. Las grandes empresas tecnológicas han construido en gran medida fosos alrededor de sus propiedades en línea, lo que ayuda a servir a sus modelos de negocio centrados en la publicidad. Bluesky está construyendo la base técnica —lo que denomina "un protocolo para la conversación pública"— que podría hacer que las redes funcionaran más como el correo electrónico, los blogs o los números de teléfono.

"La situación en la que se encuentran los usuarios hoy en día es un poco una trampa porque los usuarios están encerrados y los desarrolladores están encerrados fuera de estas plataformas sociales. Y eso significa que estás atrapado en un lugar donde deberían ofrecerte un servicio, pero ahora son dueños de toda tu vida social", explica Graber. "Una de las cosas fundamentales que creemos es que las relaciones sociales de un usuario, como su gráfico social, sus conexiones con sus amigos, deberían ser algo de su propiedad".

X tenía 22 millones de usuarios en Brasil, según las estimaciones del informe Digital 2024: Brasil, apenas una sexta parte que Instagram y una quinta parte que Facebook o TikTok. Pero las escasas cifras desmerecen su importancia como punto de encuentro de periodistas, políticos, académicos y famosos cuyas interacciones resonaban mucho más allá, según David Nemer, especializado en antropología de la tecnología en la Universidad de Virginia.

"Aunque Twitter no tuviera un impacto directo en la vida cotidiana de los brasileños de a pie, sí lo tenía en la prensa, que a su vez repercutía indirectamente en los brasileños de a pie", explica Nemer, que es brasileño. "Ese es el tipo de impacto que Twitter tiene —o solía tener— en Brasil".

Según datos de la empresa de investigación Similarweb, X era la cuarta aplicación de redes sociales más descargada en Brasil desde la tienda Google Play el día antes de su suspensión; Bluesky la ha superado desde entonces. En la tienda de aplicaciones de Apple, Bluesky se convirtió en la aplicación más descargada de cualquier tipo, redes sociales u otras. Bluesky tuvo 3,4 millones de usuarios brasileños activos diarios el 30 de agosto, día en que de Moraes ordenó el cierre, frente a los 6,1 millones de X ese mismo día.

Los datos de Similarweb también mostraban que muchos brasileños utilizaban VPNs para permanecer en X. Nemer dijo que desde su casa en Charlottesville ha visto a algunos políticos de extrema derecha publicando descaradamente y desafiando al Tribunal Supremo de Brasil a imponer su exorbitante multa.

Pero la mayoría de los brasileños se han ido, y en X había quien lamentaba su marcha.

"Perder Brasil es como si ´Sex and the City´ perdiera a Samantha. Se pierden los mejores chistes y la energía sexual que hace vibrar la plataforma/el programa", publicó Sam Stryker, que hasta 2022 supervisaba los canales de entretenimiento de marca de Twitter, incluso la cuenta de Twitter.

Y los usuarios X brasileños que emigraron se instalaron en sus nuevas moradas digitales, como el columnista y personalidad de Internet Chico Barney.

"Bluesky como refugio post-Twitter demostrando de una vez por todas que no importa el lugar, sino las personas", escribió el miércoles.