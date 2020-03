Botanas saludables para no subir de peso en cuarentena

Si has decidido quedarte en casa como parte de las medidas de prevención del coronavirus, seguramente tendrás antojos recurrentes que quizá termines mitigando con algunas papitas o galletas.

Y aunque consumir estos antojos de vez en cuando no le hace mal a nadie, es importante que cuides tu alimentación, sobre todo en esta época en la que la actividad física ha disminuido.

Así que cada vez que sientas la necesidad de correr al refrigerador y comer cualquier cosa, mejor opta por las siguientes botanas saludables.



Jamaica enchilada

Esta es una opción que te aportará pocas calorías y mucho sabor. Lo único que necesitas es medio kilo de flor de jamaica, una taza de edulcorante, una taza de agua, sal y chile piquín. Para elaborarla deberás enjuagar la flor de jamaica y ponerla a hervir con el edulcorante. Una vez que esté lista ponla a escurrir y déjala secar al menos un par de horas al sol o si lo prefieres métela al horno a 60º hasta que se deshidrate. Para finalizar agrega sal y chile piquín.



Frutos secos y semillas

Si tienes la intención de cumplir tus metas pero no quieres invertirle mucho tiempo a la cocina, los frutos secos y las semillas son lo que necesitas. Estos alimentos contienen nutrientes, vitaminas y minerales que ayudarán a tu cuerpo a mantenerse sano.

La idea es que no consumas más de una porción mayor al tamaño del puño de tus manos, pues aunque son un alimento saludable, también son ricos en grasa y sales. Verás que con esa cantidad será suficiente para terminar con tu antojo.



Palitos de vegetales con dip de cilantro

Esta es una manera de darle la vuelta a los tradiciones palitos de vegetales, que son una gran alternativa para cuidar las calorías que consumes pero al mismo tiempo nutrir a tu organismo.

Tú eliges los vegetales, pueden ser zanahorias, pepino, apio y jícama, sólo necesitarás rebanarlos en juliana.

Para preparar el dip requerirás un paquete de queso crema, una lata de media crema, sal, 5 ramitas de cilantro y chile jalapeño al gusto. Lo único que deberás hacer es licuar todos los ingredientes y dejar refrigerar por una hora. Y ahora sí disfruta con tu familia de un antojo saludable.

Ya no tienes pretexto para no cuidarte y comer sanamente durante esta cuarentena. Atrévete e incorpora a tu menú estas opciones.