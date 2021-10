Caída de WhatsApp, Facebook e Instagram lleva casi cinco horas

La caída de Facebook, WhatsApp e Instagram lleva más de cuatro horas, tiempo en que los internautas no han logrado comunicarse ni publicar nada en sus redes sociales.

La falla en dichas redes comenzó alrededor de las 10:30 de la mañana, por lo que millones de usuarios volvieron al SMS, incluso a las llamadas por teléfono o a aplicaciones alternativas como Telegram y Twitter que, tras saturarse, también presentaron fallas.

De acuerdo con el portal Downdetector, la plataforma de whatsApp presentó fallas en la Ciudad de México, aunque también hay reportes en otros países.

El 43% de los usuarios reportaron problemas con el envío de mensajes, 30% con fallas en la aplicación en general y 27% presenta fallos al intentar establecer conexión de servidor.

De acuerdo con varios reportes sobre las fallas en los servicios de WhatsApp, Facebook e Instagram, estos marcaban error, la mayoría de las veces con la leyenda 5xx server error, estos errores aparecen cuando el servidor del sitio web no cumple con las solicitudes y, por lo tanto, el sitio web no puede mostrar los datos solicitados.

WhatsApp y Facebook publicaron mensajes en Twitter para disculparse por los inconvenientes de las fallas; sin embargo, no informaron de las causas de la caída en sus plataformas.

"Somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible. ¡Gracias por su paciencia!", indicaron WhatsApp y Facebook.

Tras la caída, Twitter lanzó un mensaje saludando a todos los usuarios que llegaron o volvieron a su red: "Hola literalmente a todos".

¿Cuántas veces se ha caído WhatsApp?

Downdetector también señala que en el caso de WhatsApp WhatsApp ha presentado un total de nueve caídas o fallos en su sistema este 2021.

Agosto

31 de agosto a las 22:49

5 de agosto a las 14:57

Junio

9 de junio a las 17:30

Mayo

17 de mayo a las 20:26

7 de mayo a las 00:34

Abril

8 de abril a las 16:34

Marzo

19 de marzo a las 21:33

19 de marzo a las 11:29

Febrero

18 de febrero a las 19:50

En lo que el servicio de las redes sociales más populares se restablece, miles de usuarios compartieron memes en Twitter de la situación.