Cambios desde casa que ayudan a cuidar el medio ambiente

Afortunadamente cada vez es más grande el número de personas que están tomando acciones a favor del ecosistema, así que, ya sea que ya formes parte de este grupo o estés en el camino de una vida más ecofriendly, estos consejos te servirán para aportar tu granito de arena.

El cambio climático es una realidad y desde hace años se habla del deterioro excesivo que le estamos causando al medio ambiente explotando y destruyendo los ecosistemas de nuestro planeta.

Es tanto el impacto que, según información proporcionada por Denda, durante el último siglo, se han destruido la mitad de nuestros humedales, el 50% de los arrecifes de coral y se contempla que para el 2050 podríamos acabar con el 90% de ellos, incluso si se pudiera controlar el calentamiento global.

Por todo lo anterior, el Día Mundial del Medio Ambiente es la oportunidad perfecta para adoptar hábitos más sustentables que puedes empezar desde casa. Toma nota y convierte tu vida en un lugar más verde.

Clean beauty

Integra en tus básicos de belleza e higiene personal productos eco- friendly, por ejemplo protector solar cruelty free, cepillos de bambú, shampoo y acondicionador sólidos, dentífrico sin envase plástico, rasuradoras reutilizables de acero inoxidable, esponjas vegetales, etc.

Cuidado del agua

Reduce el tiempo en la ducha, cierra la llave al lavarte los dientes o los platos, reusa el agua que captas de la regadera mientras sale el agua caliente y utiliza regaderas eco- friendly que regulan el flujo y presión del agua, esto evitará que desperdicies líquido.

Evita usar equipos de aire acondicionado tradicional

Estos contienen gases refrigerantes que dañan la capa de ozono y contribuye al calentamiento global. En su lugar utiliza enfriadores de air, ya que consumen muy poca energía y no requieren compresor, ni gases refrigerantes que dañan el ambiente.

Reduce el consumo de energía eléctrica

Apaga las luces cuando no las estés usando y utiliza focos de LED o de bajo consumo eléctrico, esto será clave para cuidar el ambiente, pues reducirás el uso de combustibles nocivos que son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Dichos gases son responsables del calentamiento global.

Second hand

Dale una oportunidad a las prendas de segunda mano, así prolongarás su vida útil, reducirás el impacto ambiental, bajarás la cantidad de desperdicios y hallarás piezas únicas para tu clóset.

Zero waste

Reemplaza las bolsas de plástico por bolsas de tela, recipientes de silicona reutilizables o envases de vidrio y haz compras a granel, esto evitará generar residuos innecesarios y ayudarás a tu bolsillo. Por ejemplo: en lugar de comprar un paquete plástico de frijoles y arroz, lleva tu propio envase reutilizable y coloca el producto allí.