Cáncer y diabetes pueden agravarse con padecimientos de salud mental

Las Enfermedades No Transmisibles (ENT) son conocidas por su carácter progresivo y surgen por factores genéticos, fisiológicos y ambientales.

Se dividen en cuatro grupos: cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, problemas cardiovasculares y diabetes. Éstas han ocasionado el 77% de las muertes en México.

El foro "Ecos del presente", el primero en su tipo en el país, reunió a la comunidad médica para visibilizar, a través del dialogo, los padecimientos provocados por las ENT convocado por Upjohn México, la nueva división de la farmacéutica Pzer.

A nivel mundial, 41 millones de personas han muerto por la ENT, el 44% corresponden a enfermedades de tipo cardiovascular y generan la pérdida de 15 millones de vidas antes de los 69 años.

Uno de los temas que más llamaron la atención durante el encuentro fue la relación que existe entre las enfermedades de salud mental y las ENT, ya que una enfermedad en el cerebro podría empeorar la situación de las otras.

El doctor Bernardo Ng Solís, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, explicó que "se creería que las enfermedades mentales son apartadas y no es así. Las afecciones en el cerebro son preocupantes no sólo por su fatalidad a través del suicidio sino que empeoran la situación de otras ENT".

Por ello, Solís dirige una campaña donde se capacitará a médicos de primer contacto, para dotarlos de herramientas para la detección de casos de depresión, ansiedad y suicidio (DAS).

El curso se impartirá en toda la república, en los siguientes dos años: "Se pretende entrenar por lo menos a 200 médicos de primer contacto por estado, si cada uno de ellos llega a detectar un paciente al día con depresión se beneficiará a millones de mexicanos", explicó el psiquiátrico. Estudios en clínicas de primer contacto han demostrado que, después de la hipertensión, la enfermedad crónica más frecuente es la depresión mayor "¿Cuantas veces se detecta? Ese es el problema", reflexiona el representante de la asociación psiquiátrica.

En el encuentro también participaron la doctora Aline Salomón Molina, medica cirujana y directora de Asuntos Externos para Latinoamérica de Upjohn; la maestra Dunia Pintado Izundegui, presidenta de Voz Pro Salud Mental; el doctor Agustín Lara Esqueda, médico y miembro del comité científico de la Federación Mexicana de Diabetes (FMD).

Los especialistas médicos de Upjohn, encargados de terapias que combaten enfermedades cardiovasculares, dolor, urología, psiquiatría y oftalmología, recalcan que el reto es "actualizar, participar, cumplir y mejorar", para para hacerle frente a las ENT.