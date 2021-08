Celebra el Día del Hashtag 2021

Las redes sociales se han convertido en un importante elemento en nuestras vidas para mantenernos en contacto con lo que nos interesa y pasa a nuestro alrededor. En ellas se pueden descubrir las tendencias que unen al mundo o lo que está sucediendo en un espacio en particular. Pero como el universo de estas plataformas es enorme, una herramienta que ayuda mucho a descubrir de qué se está hablando son los hashtag y hoy se celebra su día.

Twitter es una de las plataformas en donde más se utiliza este elemento. De hecho, son los creadores y, entre enero y junio de 2021, se han generado más de 12.6 mil millones de tweets incluyendo al menos un hashtag. De estos, 140 millones son hashtags únicos, lo cual comprueba que las personas en Twitter se vuelven cada vez más creativas con el paso de los años.

"Ya sea dando luz a movimientos y eventos globales, conectando a personas de todo el mundo con ideas en común o simplemente formando un camino directo hacia el contenido que más te apasiona, todo sucede en Twitter gracias al poder del fenómeno cultural mundial que ha dado forma a la manera en que nos comunicamos: el Hashtag. Nacido en Twitter en 2007, el Hashtag celebra su 14 aniversario el 23 de agosto, al cual también se le conoce como Día del Hashtag", señaló la compañía.

Para celebrar su impacto Twitter lanzará un nuevo emoji al usar #HashtagDay, el cual estará disponible a lo largo del día, en varios idiomas, y permitirá a la gente unirse a la celebración. Además de eso, compartió algunos datos interesantes, así como los Hashtags que han dominado la conversación a nivel mundial durante la primera mitad de 2021.

Tendencias en México

Durante enero y junio de 2021 estos han sido los temas que han dominado la conversación en Twitter México.

A través de los Hashtag se han reunido grupos de fans. Como muestra de ello #iHeartAwards fue el Hashtag más utilizado con un total de 187 millones de tweets. Los #PremiosMTVMiaw, #KCA y la categoría #BBMAsTopSocial también brillaron cuando millones de Millennials, adolescentes y más mostraron su pasión por sus cantantes, actores y creadores de contenido favoritos.

A través de dichas palabras clave los usuarios pudieron desde ofrecer actualizaciones en tiempo real sobre los momentos más memorables en la alfombra roja, hasta impulsar debates abiertos sobre los nominados, y proporcionar un asiento de primera fila para las mejores actuaciones.

Algo que destaca Twitter es que el K-Pop ha logrado descifrar el código del éxito mundial mientras continúa dominando la conversación en Twitter. Los fans han recurrido a la plataforma para conectarse con sus artistas favoritos, así como con la comunidad de K-Pop que está en constante crecimiento, posicionando a la banda surcoreana #BTS como el segundo Hashtag más utilizado de enero a junio de este año, con más de 150 millones de Tweets.

Y como si eso no fuera suficiente, el fandom de BLACKPINK (Blink) ha ido más allá para demostrar su pasión por la banda usando el Hashtag #HowYouLikeThat en Twitter para seguir celebrando este tema emblemático de la agrupación surcoreana.

Como era de esperarse, continúan los debates sobre la Covid-19 a medida que continuamos viviendo circunstancias únicas y desafiantes, la discusión sobre #COVID-19 permanece muy activa después de haber sido twitteada casi 42 millones de veces. "Desde activistas hasta líderes mundiales y comunidades interesadas, Twitter ha servido como una plataforma donde las personas vienen a expresar sus opiniones, informar al público y mantenerse al día sobre noticias relevantes sobre el tema", señaló la red social.

En México un tema relevante fueron las elecciones. Como reflejo de ello el hashtag #Elecciones2021 reunió debates, propuestas, puntos de vista y hasta memes en Twitter. No solo medios de noticias, organizaciones e instituciones se sumaron al debate, sino que las propias personas alzaron su voz. Esto se reafirmó tras el análisis de la conversación local, el cual arrojó que 91% de las personas en Twitter México tienen una alta intención de votar.

Más datos

El nacimiento del Hashtag se dio un 23 de agosto, hace 14 años, cuando @chrismessina twitteó #barcamp, siendo así la primera vez que se utilizaba un Hashtag en Twitter.

Durante estos 14 años, su uso ha evolucionado de una forma creada por el usuario para categorizar o "etiquetar" los tweets, a convertirse en parte de nuestro lenguaje cotidiano, cambiando la naturaleza de la comunicación en línea y convirtiéndose en uno de los símbolos más influyentes de la era digital.