Historia y celebración del Mar10 Day con Mario y Nintendo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Roberto, un periodista que escribe en el área de tecnología, se considera un jugador casual: cuando sus "responsabilidades de adulto" se lo permiten, suele "sumergirse" en una partida en el género de plataformas, un gusto adquirido gracias a Super Mario Bros., con el cual interactuó por primera en la primera mitad de los noventa.

Le parece increíble cómo el personaje con overol azul y bigote ha "saltado" de generación en generación, en diversas entregas y distintos escenarios. Tanto así que, de nuevo, cuando su vida adulta se lo permite, se echa una "partidita" de Mario Kart 8 Deluxe con Paola, su hija de siete años, quien también tiene una preferencia marcada por el fontanero.

Y es que el personaje es tan entrañable que, gracias al interés e impulso de sus jugadores y fanáticos, se estableció el Mar10 Day, una conmemoración que la misma Nintendo ya reconoce y celebra.

¿Por qué el 10 de marzo es el Mar10 Day?

La razón es sencilla: si se quiere abreviar el 10 de marzo, una de las posibilidades es mar. 10. Si se juntan ambos términos, sin mucho esfuerzo, es posible leer la palabra Mario (Mar10). Shigeru Miyamoto, el creador de la franquicia de Mario y actual consejero creativo de Nintendo, así lo explicó cuando reveló el tercer y último tráiler de 'The Super Mario Bros. Movie' en 2023.

¿Desde cuándo se celebra?

Mar10 Day es una iniciativa originada completamente por los fanáticos del personaje, quienes en la actualidad toman las redes sociales cada 10 de marzo para demostrarle todo el cariño que le tienen. No se puede precisar un año exacto de cuándo comenzó todo este movimiento en lo digital.

Lo que sí está registrado es el momento en el que Nintendo comenzó a retomar la celebración: 2016. Desde entonces, lanza también mensajes en sus perfiles sociodigitales para festejar al mítico fontanero y cada vez realizan acciones más mediáticas al respecto.

Lo que debes saber de Mario

Nintendo indica que Mario, salido de la mente de Miyamoto, era conocido como "Jumpman" en el título Donkey Kong de 1981. Posteriormente, en 1983 para ser precisos, se lanzó la que se podría considerar su primera aparición con su nombre definitivo: Mario Bros., un videojuego de arcade.

"Miyamoto originalmente lo llamó ´Mr. Video´ y deseaba agregarlo en todos los juegos que creaba", acota. La empresa añade que el primer juego de Super Mario Bros. (1985) se diseñó en papel cuadriculado. El título de plataformas, además de entrar sin problema en las listas de mejores videojuegos de todos los tiempos, presume la nada despreciable cantidad de 58 millones de copias vendidas.

Al haber sido lanzado el 13 de septiembre de 1985 para la consola Famicom en Japón, el desarrollo cumple 40 años este 2025

A todo esto, ¿Mario es en realidad un plomero? Una actualización a la página de su perfil en 2017 confundió a todos, ya que indicaba que el personaje no se dedicaba más a ese oficio. En otras palabras, no decía que nunca fue fontanero, sino que en ese momento él no estaba haciendo trabajos relacionados con la plomería

¿Qué tiene preparado Nintendo para el Mar10 Day?

La empresa refiere que los fanáticos mexicanos podrán jugar en su Switch una selección de títulos clásicos en los que Mario es la estrella gracias a una prueba gratuita de 14 días para Nintendo Switch Online.

Así, los suscriptores de esta modalidad también tendrán la oportunidad de unirse al "Desafío comunitario My Nintendo - Mario Kart 8 Deluxe" y conseguir 310 puntos de platino de My Nintendo. Para ello, los jugadores en conjunto deberán completar 1 millón de vueltas (reto vigente del 7 al 17 de marzo

Los puntos platino se pueden canjear por divertidas recompensas con temática de Mario en My Nintendo, de acuerdo con la compañía. Además de descuentos en videojuegos y bundles de Mario, también será posible adquirir mercancía espacial, como el reloj despertador Alarmo