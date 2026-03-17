Cemex y CMIC sellan alianza para fortalecer la construcción en México

En medio de un panorama clave para el crecimiento de la infraestructura en el país, la empresa Cemex y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción concretaron un acuerdo de colaboración enfocado en impulsar el desarrollo del sector constructor en México.

El convenio contempla la creación de estrategias conjuntas orientadas a la capacitación especializada, el intercambio de conocimiento y la generación de alianzas que permitan elevar la competitividad de la industria. La meta es clara: fortalecer las capacidades del sector frente a los desafíos actuales y futuros.

Esta alianza se da en un momento significativo para Cemex, que conmemora 120 años de trayectoria. Desde sus inicios en México, la compañía ha evolucionado hasta convertirse en un referente global en soluciones para la construcción, participando en el desarrollo de infraestructura, ciudades y comunidades en distintos países.

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Con este acuerdo, ambas instituciones buscan reforzar la profesionalización del sector, promover la adopción de nuevas tecnologías y fomentar prácticas innovadoras que impulsen su crecimiento.

Por su parte, la CMIC, que agrupa a miles de empresas constructoras en todo el país, continúa consolidándose como un actor clave en el fortalecimiento de la industria, facilitando espacios de capacitación, desarrollo técnico y oportunidades de negocio.

Para Cemex, este tipo de colaboraciones forman parte de una estrategia a largo plazo enfocada en construir vínculos sólidos con organismos del sector, apostando por el trabajo conjunto como motor del desarrollo económico, urbano y de infraestructura en México.

Con este convenio, ambas partes reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada para consolidar una industria de la construcción más competitiva, innovadora y preparada para el futuro.