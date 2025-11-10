Cemex y Tec de Monterrey demuestran que el concreto puede limpiar el aire
Investigación conjunta revela capacidad del concreto para capturar CO2 y purificar el aire
¿Y si los edificios ayudaran a purificar el aire igual que los árboles?
Esa idea ya no pertenece al terreno de la ciencia ficción. Una investigación conjunta entre Cemex y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) confirmó, con base en una metodología científica, que el concreto puede capturar dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera a través de un proceso natural llamado recarbonatación.
El estudio, publicado en la revista International Cement Review, explica cómo los poros y fisuras del concreto permiten absorber CO2 del aire de manera semejante a los organismos vegetales. Los resultados muestran una alta capacidad de captura en lapsos cortos, lo que convierte a este material en una alternativa real para reducir las emisiones y avanzar hacia la construcción sostenible.
"Este logro es resultado del trabajo de estudiantes del Tec de Monterrey que participaron en el programa de Estancias Profesionales de Cemex. Gracias a su colaboración, por primera vez se logró medir este proceso con una metodología avalada por una publicación internacional", destacó Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.
Con esta validación científica, Cemex planea ampliar sus investigaciones sobre la recarbonatación y explorar su aplicación a gran escala dentro de su estrategia Futuro en Acción, cuyo objetivo es alcanzar cero emisiones netas de CO2 para 2050.
Este hallazgo abre la puerta a imaginar "bosques grises", ciudades donde los edificios, puentes y calles no solo sirvan para habitar o transitar, sino que también ayuden a limpiar el aire y combatir el cambio climático.
