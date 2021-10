Científicos hallan dinosaurios separados por edades, con "guarderías" y "escuelas"

Paleontólogos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y de instituciones argentinas han encontrado la evidencia más antigua conocida hasta ahora de que los dinosaurios vivían en manadas, a diferencia de los reptiles, y más como lo hacen los pingüinos y otras aves hoy en día.

Pero el descubrimiento más asombroso es que socializaban entre sí, por grupos de edades, lo que les permitió crear espacios como "guarderías" para cuidar huevos y crías de manera colectiva y "escuelas" a donde los jóvenes podían aprender, mientras los dinosaurios adultos salían a proveer alimentos, dice la revista Scientific Reports.

Los científicos trabajaron un rico depósito de fósiles en un sitio en la provincia argentina de Santa Cruz. Allí encontraron más de 100 huevos y los esqueletos de 80 individuos que varían en edad: desde embriones hasta adultos. Todos los fósiles son de la especie Mussaurus patagonicus.

Estos dinosaurios tenían unos 10 pies de alto y 26 pies de largo cuando estaban completamente desarrollados, con una cola larga equilibrada por un cuello igualmente largo que termina en una cabeza que parece demasiado pequeña para el enorme animal al que está unido. Este es el único lugar donde se han encontrado restos de Mussaurus.

Los fósiles y su distribución han dado a los científicos nueva información sobre su vida social, indica el trabajo de los investigadores del MIT.

"Estábamos seguros de que un sitio tan bien preservado nos daría mucha información acerca de cómo vivían los primeros dinosaurios", dijo al diario español ABC Diego Pol, paleontólogo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina y responsable del descubrimiento del yacimiento a principios de la década de los 2000.

Se catalogaron los fósiles hallados en una zona conocida como Laguna Colorada. Los investigadores se llevaron una sorpresa: estaban agrupados por edad. Se encontraron huevos y crías de dinosaurio en un área, mientras que los esqueletos jóvenes se agrupaban en un lugar cercano, pero diferente. Aparte, por todo el yacimiento, había dinosaurios adultos solos o en parejas.

Mapa general de los hallazgos fósiles en la localidad. Foto: Pol, D., Mancuso, A.C., Smith, R.M.H. et al. Earliest evidence of herd-living and age segregation amongst dinosaurs. Sci Rep 11, 20023 (2021).

Esta "segregación por edad", creen los investigadores, es una fuerte señal de una estructura social compleja, similar a una manada. Los dinosaurios probablemente trabajaron en comunidad, poniendo sus huevos en un lugar de anidación común. Los jóvenes se congregaban en una suerte de "escuelas", mientras que los adultos deambulaban y buscaban comida para el rebaño.

"El equipo descubrió un grupo de 11 esqueletos de jóvenes dinosaurios, entrelazados y superpuestos entre sí, como si se hubieran juntado de repente. A juzgar por la buena preservación de toda la colección, el equipo cree que este grupo murió a la vez, probablemente enterrado en sedimentos", dice The New York Times.

Los mismos sedimentos en los que se halló la ceniza a partir de la cual se pudo fechar el yacimiento (193 millones de años), por lo que los investigadores piensan que todos estos Massuarus jóvenes pudieron morir debido a una inundación repentina que atrapó la ceniza de una nube procedente de la erupción de un volcán distante.

El hallazgo de huevos, neonatos, juveniles y adultos agrupados uno cerca del otro indica que los animales vivían en grupos socialmente cohesivos, en lugar de reunirse solo temporalmente para reproducirse y poner huevos. Grupos de edad como este, señalan los autores, sugieren que los animales mantuvieron conexiones sociales entre sí a lo largo de su vida.

El hallazgo de huevos, neonatos, juveniles y adultos agrupados uno cerca del otro indica que los animales vivían en grupos socialmente cohesivos. Los investigadores también encontraron muchos adultos cerca unos de otros, en poses naturales de descanso, lo que sugiere que los animales vivieron y murieron juntos.

A menudo, los fósiles se encuentran en grandes cantidades en un lugar no porque los animales perecieran juntos, sino porque un arroyo o río transportó huesos de diferentes edades y especies, amontonándolos y enterrándolos bajo el limo. Pero estos huesos de Mussaurus se encontraron en depósitos hechos de polvo arrastrado por el viento. Hubo al menos tres episodios de muerte masiva en el sitio. Los autores concluyen que probablemente uno de ellos fue por sequías periódicas.